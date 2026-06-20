Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a retrimis președintelui Poloniei Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distincție a statului polonez, acordată inițial în 2023, potrivit Kyiv Independent. Decizia vine în contextul unei dispute diplomatice legate de simbolistica premiului și de interpretări diferite ale relațiilor istorice dintre cele două țări.

Într-o postare publicată pe Facebook, liderul ucrainean a făcut referire la semnificația distincției și la controversa din jurul acesteia, afirmând:

„Ieri, preşedintele Poloniei a subliniat că Ordinul Vulturului Alb nu este o distincţie obişnuită. Este un simbol al încrederii supreme acordate de Republica Polonă. Acesta semnifică o legătură specială cu statul polonez şi recunoştinţa deosebită a poporului polonez.

Un astfel de simbol necesită nu doar merite, ci şi respectul faţă de valorile care stau la baza comunităţii noastre. Prin urmare, dacă se consideră că acest simbol special poate rămâne în posesia Ecaterinei a II-a, a lui Benito Mussolini şi a lui Gerhard Schröder, atunci noi, în Ucraina, nu vom contesta acest lucru”.

Volodimir Zelenski a subliniat totodată recunoștința Ucrainei față de sprijinul primit din partea Poloniei în contextul războiului cu Rusia.

„Ucraina este recunoscătoare poporului polonez pentru sprijinul şi cooperarea sa, care joacă un rol semnificativ în lupta pentru independenţa noastră şi a voastră faţă de Rusia. Ucraina nu uită niciodată solidaritatea şi înţelege că cooperarea dintre statele şi popoarele din regiunea noastră reprezintă una dintre garanţiile concrete de securitate pentru ucraineni şi pentru fiecare stat vecin”, a transmis acesta.

El a adăugat că Ucraina rămâne angajată în apărarea propriei suveranități și în construirea unei arhitecturi de securitate în Europa: „Ucraina va continua să se apere în acest război declanşat de Rusia, iar noi vom obţine, fără îndoială, o pace demnă. Ucraina este recunoscătoare tuturor popoarelor, statelor şi liderilor care vor continua să ne fie alături în apărarea libertăţii şi care, împreună cu Ucraina, vor fi garanţii ai păcii postbelice în Europa şi ai unei noi securităţi reale”.

Șeful statului ucrainean a mai afirmat că este deschis dialogului cu Polonia privind interpretarea unor episoade sensibile din istoria comună: „Ucraina va rămâne deschisă tuturor formelor semnificative de colaborare cu Polonia, pentru a încerca să evite interpretările contradictorii ale capitolelor dificile şi dureroase ale trecutului nostru comun şi pentru a asigura respectul cuvenit tuturor victimelor nevinovate ale secolului al XX-lea”.

Decizia vine după ce președintele polonez Karol Nawrocki a anunțat retragerea distincției acordate lui Zelenski, pe fondul unor tensiuni legate de memoria istorică, inclusiv disputele privind rolul Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA) în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Potrivit AFP, măsura este una simbolică, dar cu potențial de a influența relațiile bilaterale, în contextul în care Polonia rămâne unul dintre cei mai importanți susținători ai Ucrainei în fața agresiunii ruse.

În aprilie 2023, acordarea Ordinului Vulturului Alb lui Zelenski fusese interpretată ca un gest de solidaritate puternică între Varșovia și Kiev, relații care au cunoscut însă recent tensiuni punctuale pe teme istorice și politice.