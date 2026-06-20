Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că Belarus are la dispoziție o săptămână pentru a elimina echipamentele pe care Rusia le-ar utiliza de pe teritoriul belarus pentru atacuri împotriva Ucrainei. Liderul de la Kiev a avertizat că, în caz contrar, Ucraina va interveni pentru a neutraliza aceste instalații, potrivit Reuters.

Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă susținute la Kiev și reprezintă una dintre cele mai directe avertizări adresate până acum liderului belarus Alexander Lukașenko.

Potrivit lui Zelenski, în două regiuni din Belarus aflate la granița cu Ucraina există stații de retransmisie a semnalului folosite de armata rusă pentru ghidarea atacurilor asupra unor obiective civile ucrainene.

Zelenski a afirmat că aceste echipamente contribuie la desfășurarea operațiunilor militare ruse și a cerut autorităților de la Minsk să le dezactiveze.

„Care este rostul să spună că nu vrea să fie implicat în război? Să elimine acest echipament, să îl oprească. Cred că o săptămână este suficientă pentru a face asta”, a declarat președintele ucrainean.

Liderul de la Kiev a adăugat că, dacă Belarus nu va lua măsuri, Ucraina va acționa.

„Dacă nu o va face, o vom face noi”, a spus Zelenski, fără a preciza ce tip de operațiune ar putea avea în vedere.

Reuters precizează că nu a putut verifica independent afirmațiile privind existența și utilizarea acestor stații de retransmisie.

În intervenția sa, Zelenski a criticat și contribuția economică a Belarusului la efortul de război al Rusiei. El a susținut că industria de rafinare a petrolului din Belarus a devenit unul dintre principalii furnizori pentru armata rusă.

„Astăzi este principalul furnizor sau unul dintre principalii furnizori pentru armata rusă. Concret, Lukașenko și Belarus. Poate fi oprit acest lucru? Sunt convins că este în puterea lui”, a afirmat președintele ucrainean.

În ultimele luni, Kievul a avertizat în repetate rânduri că Moscova încearcă să implice mai profund Belarusul în conflictul declanșat în februarie 2022. La începutul invaziei, trupele ruse au folosit teritoriul belarus pentru lansarea unor operațiuni militare împotriva Ucrainei.

Declarațiile lui Zelenski au fost susținute de lidera opoziției belaruse, Sviatlana Tsihanouskaia, aflată în exil după alegerile prezidențiale din 2020, scrutin contestat de opoziție și de statele occidentale.

„Ucraina arată astăzi cum trebuie tratați dictatorii, doar dintr-o poziție de forță. Iar Ucraina are această forță”, a declarat Tsihanouskaia.

Ea a adăugat că Lukașenko ar trebui să demonstreze prin acțiuni concrete că dorește pacea, inclusiv prin încetarea oricărui sprijin pentru agresiunea rusă și prin eliberarea deținuților politici din Belarus.

Alexander Lukașenko a declarat luna trecută că Belarus nu intenționează să se implice mai profund în război. Totodată, liderul belarus a reafirmat că Minskul și Moscova vor acționa împreună în cazul unei agresiuni externe.

Într-un interviu acordat în această săptămână postului Al Arabiya, Lukașenko a susținut că Ucraina nu are motive să se teamă de Belarus și a afirmat că încheierea conflictului necesită compromisuri din partea ambelor tabere.

Belarus rămâne însă unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei. Pe parcursul războiului, drone rusești au traversat spațiul aerian belarus pentru a lovi ținte din Ucraina, iar autoritățile de la Minsk au anunțat desfășurarea sistemului rusesc de rachete balistice hipersonice cu rază intermediară Oreșnik. De asemenea, Rusia și Belarus au organizat exerciții nucleare comune în luna mai.