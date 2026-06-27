Președintele României, Nicușor Dan, participă sâmbătă, la Jurata, în Polonia, la o reuniune găzduită de președintele polonez Karol Nawrocki, alături de șefii de stat din Estonia, Letonia și Lituania – Alar Karis, Edgars Rinkevics și Gitanas Nauseda.

Potrivit Administrației Prezidențiale, reuniunea este dedicată analizării principalelor provocări de securitate din regiune și coordonării pozițiilor statelor participante în contextul războiului din Ucraina și al evoluțiilor geopolitice din Europa și din vecinătatea acesteia.

Conform Administrației Prezidențiale, liderii vor discuta despre întărirea securității europene în contextul amenințărilor generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de instabilitatea din Orientul Mijlociu și de schimbările geopolitice care influențează securitatea continentului.

Pe agenda reuniunii figurează și măsurile prin care statele europene își pot consolida cooperarea în domeniul apărării și al securității, în contextul provocărilor actuale.

Liderii participanți vor analiza și viitorul Uniunii Europene, în condițiile în care instituțiile europene sunt chemate să răspundă unor provocări economice, de securitate și geopolitice tot mai complexe.

Administrația Prezidențială arată că discuțiile vor viza necesitatea adaptării politicilor europene astfel încât Uniunea să își consolideze competitivitatea, dezvoltarea și capacitatea de a răspunde noilor realități internaționale.

În cadrul reuniunii, președintele Nicușor Dan va reafirma angajamentul României față de unitatea aliaților și partenerilor din NATO și Uniunea Europeană.

Șeful statului va sublinia necesitatea consolidării măsurilor de descurajare și apărare pe Flancul Estic al NATO, atât prin întărirea capacităților militare, cât și prin combaterea amenințărilor hibride și cibernetice.

Totodată, președintele României va susține dezvoltarea infrastructurii cu utilizare duală și întărirea securității energetice, considerate elemente esențiale pentru reziliența regiunii.

Participarea lui Nicușor Dan la reuniunea din Polonia are loc în timp ce scena politică internă rămâne marcată de negocierile pentru formarea unui nou Executiv.

Cu o zi înainte de deplasarea în Polonia, președintele a transmis, într-un mesaj publicat pe platforma X, că negocierile dintre partide au revenit în impas.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a scris președintele.

Nicușor Dan a precizat că responsabilitatea constituirii unei majorități parlamentare aparține partidelor și a făcut apel la reluarea dialogului politic.

„Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Le cer în continuare să revină la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline”, a transmis șeful statului.

Această structură este mai potrivită pentru presa online și pentru Google Discover: informația principală este vizita externă, iar declarația privind blocajul politic este introdusă la final ca element de context, fără a schimba tema centrală a articolului.