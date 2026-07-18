Puține locuri din lume au reușit să rămână, timp de mii de ani, la granița dintre realitate și legendă. În nordul Greciei se ridică Olimpul, un munte care nu impresionează doar prin înălțimea sa, ci și prin poveștile care l-au făcut nemuritor. Pentru grecii antici, aici începea lumea zeilor, iar norii care acoperă adesea vârfurile nu ascundeau doar stâncile, ci și tronul lui Zeus.

Astăzi, după milenii în care a inspirat mituri, opere literare și milioane de călători, Olimpul ar putea primi una dintre cele mai importante recunoașteri internaționale. Grecia speră ca muntele să fie inclus pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, ca sit mixt, atât pentru valoarea sa naturală, cât și pentru moștenirea culturală pe care o păstrează.

Decizia va fi discutată în cadrul reuniunii Comitetului Patrimoniului Mondial, organizată la Busan, în Coreea de Sud, între 20 și 29 iulie.

Cu o altitudine de 2.918 metri și ridicându-se aproape direct din apropierea mării, Olimpul domină peisajul Greciei de mii de ani. În mitologia elenă, acesta era locul din care Zeus și ceilalți unsprezece zei olimpieni priveau lumea oamenilor și hotărau destinul muritorilor.

Potrivit legendelor, Zeus și-a stabilit aici palatul după victoria asupra titanilor, în războiul care a schimbat pentru totdeauna ordinea lumii.

Interesul pentru Olimp ar putea crește și mai mult odată cu lansarea noului film „Odiseea”, regizat de Christopher Nolan, în care muntele apare din nou drept locuința zeilor care influențează călătoria lui Ulise.

Olimpul nu este important doar prin mitologie. Pe unul dintre vârfurile sale au fost descoperite vestigiile unui sanctuar în aer liber din perioada elenistică, despre care istoricul Plutarh scria că era locul unde credincioșii urcau pentru a aduce sacrificii lui Zeus.

Odată cu răspândirea creștinismului, muntele și-a păstrat caracterul sacru. Pe vârful Profetului Ilie se află una dintre cele mai înalte capele ortodoxe din lume, iar în Cheile Enipeas pot fi vizitate ruinele unei mănăstiri din secolul al XVI-lea și Peștera Sfântului Dionisie, unde izvorăște un mic izvor considerat de credincioși apă sfințită.

Dincolo de povești, Olimpul este unul dintre cele mai valoroase ecosisteme din Grecia. Pantele sale adăpostesc numeroase specii rare de plante și animale, multe dintre ele întâlnite doar aici.

Autoritățile locale spun că tocmai această combinație dintre patrimoniul cultural, biodiversitate și peisajele spectaculoase face ca muntele să merite protecția UNESCO.

„Olimpul este viața noastră. Am crescut privind acest munte în fiecare zi. El înseamnă mit, istorie, frumusețe și identitate. Vrem să îl protejăm pentru generațiile viitoare”, a declarat Evagelos Geroliolios, primarul localității Dion-Olympos.

Grecia a inclus Olimpul pe lista provizorie UNESCO încă din 2014. De atunci, dosarul a trecut prin mai multe etape de evaluare realizate de organisme internaționale specializate în patrimoniu cultural și natural.

Proiectul ordinii de zi a reuniunii de la Busan arată însă că sunt posibile solicitări pentru completarea documentației înainte ca muntele să primească statutul dorit.

În fiecare an, mii de turiști și alpiniști urcă spre cel mai înalt vârf al Greciei. Deși traseele nu necesită, în general, experiență tehnică de alpinism, schimbările bruște de vreme și terenul accidentat transformă Olimpul într-un munte care nu trebuie subestimat.

La începutul lunii iulie, un drumeț grec în vârstă de 64 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut pe un traseu montan. Cu doar câteva săptămâni înainte, salvatorii au găsit trupul neînsuflețit al unui turist spaniol de 25 de ani, dispărut în timp ce încerca să ajungă pe vârf prin zăpadă.

Cu toate acestea, pentru cei care îl urcă pregătiți și cu respect pentru natură, Olimpul rămâne mai mult decât un munte. Este locul unde mitologia, istoria și peisajele spectaculoase se întâlnesc într-un mod pe care puține alte locuri din lume îl pot oferi.