Social

Amendă de mii de euro pentru SMS-uri nesolicitate. Ancheta, declanșată în urma unei plângeri

Comentează știrea
Amendă de mii de euro pentru SMS-uri nesolicitate. Ancheta, declanșată în urma unei plângeriSMS. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

O firmă din România, activă în producția și comercializarea de mobilier, a fost sancționată cu 2.000 de euro de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), după ce a trimis unui client mai multe SMS-uri comerciale fără a avea consimțământul acestuia.

Ancheta declanșată în urma unei plângeri

ANSPDCP a transmis că a încheiat o investigație la compania Whitedecor SRL.

„Investigația a fost demarată ca urmare a unei plângeri prin care o persoană fizică a reclamat că au fost încălcate dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679, referitoare la drepturile persoanelor vizate și consimțământul obținut din partea acestora”, a precizat instituția.

Clientul în cauză a primit în mod repetat mesaje comerciale nesolicitate după efectuarea unei achiziții, fără ca operatorul să fi oferit dovada consimțământului pentru folosirea numărului său de telefon în scopuri de marketing. În consecință, ANSPDCP a constatat încălcarea art. 6 alin. (1) lit. a), art. 7 și art. 21 alin. (3) din Regulamentul European privind protecția datelor.

Poarta Raiului din inima celor mai misterioși munți ai României. Ținutul dintre cer și pământ
Poarta Raiului din inima celor mai misterioși munți ai României. Ținutul dintre cer și pământ
România trebuie să preia controlul asupra Lukoil. Bogdan Ivan: Nu vom prelungi niciun termen
România trebuie să preia controlul asupra Lukoil. Bogdan Ivan: Nu vom prelungi niciun termen
date personale

date personale / sursa foto> dreamstime.com

Două amenzi distincte pentru SMS-uri nesolicitate

Whitedecor SRL a fost sancționată contravențional cu două amenzi a câte 5.082 lei (echivalentul a câte 1.000 de euro). Prima sancțiune vizează încălcarea art. 6 alin. (1) lit. a), art. 7 și art. 21 alin. (3). A doua a fost aplicată pentru nerespectarea art. 12 alin. (3), art. 15, art. 17 și art. 21 din regulament.

Clientul a solicitat companiei, în mod explicit, să i se confirme dacă datele sale personale sunt prelucrate, să primească o copie a informațiilor care îl privesc și să nu mai fie folosit pentru marketing. De asemenea, a cerut ștergerea tuturor datelor sale din baza de date.

Potrivit ANSPDCP, operatorul nu a prezentat dovada transmiterii unui răspuns în termen de cel mult o lună la cererea persoanei vizate.

„În cadrul investigației, a rezultat că operatorul nu a făcut dovada transmiterii unui răspuns în termenul legal de cel mult o lună la cererea de exercitare a drepturilor de acces, opoziție și de ștergere din partea persoanei vizate. Prin urmare, au fost încălcate dispozițiile art. 12 alin. (3), art. 15, art. 17 și art. 21 din Regulamentul (UE) 679/2016”, a precizat Autoritatea.

Măsuri obligatorii pentru companie

Pe lângă amenzi, operatorului i-au fost impuse o serie de măsuri obligatorii. Firma trebuie să implementeze proceduri interne pentru gestionarea solicitărilor primite din partea persoanelor vizate, să răspundă în termenul prevăzut de lege și să își instruiască periodic angajații pe tema protecției datelor.

De asemenea, compania este obligată să introducă proceduri clare privind prelucrarea datelor în scop de marketing direct, astfel încât transmiterea mesajelor comerciale pe canale electronice să se facă exclusiv în baza unui consimțământ expres, prealabil și informat.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:56 - Poarta Raiului din inima celor mai misterioși munți ai României. Ținutul dintre cer și pământ
23:46 - Amendă de mii de euro pentru SMS-uri nesolicitate. Ancheta, declanșată în urma unei plângeri
23:34 - Sorin Oprescu continuă lupta în instanță cu Spitalul Universitar. Miza: 5.000 de lei
23:25 - Monica Macovei, despre pensiile magistraților: Cumulează venituri, fără a fi epuizați
23:13 - Ultima zi a Romanovilor: Teama bolșevicilor și legenda unei dinastii
23:02 - Dominic Fritz, superstițios înaintea examenului pentru cetățenia română: Nici mama nu știe în ce zi

HAI România!

Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Înapoi la turul doi.
Înapoi la turul doi.
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă

Proiecte speciale