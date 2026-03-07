Ambulanță, răsturnată după un accident rutier în Sibiu. Planul Roșu de Intervenție, activat

Un accident rutier în care au fost implicate o ambulanță a echipajelor de intervenție SMURD și un autoturism a avut loc sâmbătă pe Bulevardul Vasile Milea din municipiul Sibiu.

În urma impactului, autospeciala SMURD s-a răsturnat pe carosabil, iar autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție, măsură aplicată în situațiile în care există mai multe persoane implicate și este necesară mobilizarea rapidă a resurselor medicale și de intervenție.

La locul incidentului au intervenit mai multe echipaje de urgență pentru acordarea primului ajutor și gestionarea situației. Potrivit informațiilor transmise de autorități, mai multe persoane au avut nevoie de evaluare medicală, iar traficul din zonă a fost temporar afectat.

După producerea accidentului, autoritățile au trimis mai multe echipaje de intervenție pentru a acorda asistență persoanelor implicate.

Printre resursele mobilizate s-au aflat o ambulanță SMURD cu medic, trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și un echipaj pentru transportul victimelor multiple.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu au precizat că în accident au fost implicate șapte persoane.

„În accident au fost implicate șapte persoane: pacientul minor, mama acestuia și patru membri ai echipajului SMURD (trei subofițeri paramedici și un voluntar)”, au transmis reprezentanții ISU Sibiu.

Activarea Planului Roșu de Intervenție a permis coordonarea rapidă a resurselor medicale și gestionarea intervenției în condiții de siguranță pentru toate persoanele implicate.

În ambulanța SMURD se afla un copil minor, care era transportat pentru îngrijiri medicale. Conform informațiilor furnizate de autorități, copilul nu a suferit răni în urma accidentului.

Acesta a fost preluat de o altă ambulanță și transportat la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Luther din Sibiu pentru tratamentul unor afecțiuni preexistente.

Mama copilului, în vârstă de 26 de ani, a acuzat dureri la nivelul piciorului în urma incidentului. Medicii au decis transportul acesteia la Unitatea de Primiri Urgențe din Sibiu pentru investigații suplimentare și evaluarea stării de sănătate.

Potrivit informațiilor comunicate de ISU Sibiu, membrii echipajului SMURD implicați în accident au suferit răni ușoare. Este vorba despre patru persoane – trei subofițeri paramedici și un voluntar.

Toți membrii echipajului au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe din Sibiu pentru evaluare medicală și investigații suplimentare, în vederea stabilirii eventualelor leziuni.

În același accident a fost implicat și șoferul autoturismului. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 53 de ani, a suferit mai multe traumatisme și a fost transportat la UPU Sibiu pentru îngrijiri medicale.

După evaluarea tuturor persoanelor implicate și acordarea asistenței medicale necesare, autoritățile au anunțat dezactivarea Planului Roșu de Intervenție.

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu și ale Serviciului de Ambulanță Județean au continuat verificările la fața locului și au asigurat zona până la finalizarea intervenției.

În urma intervenției autorităților și a îndepărtării vehiculelor implicate, circulația pe Bulevardul Vasile Milea din Sibiu a fost reluată.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite în urma cercetărilor desfășurate de autorități.