Spitalele de stat și serviciile de ambulanță, neatinse de reduceri de personal

Spitalele de stat și serviciile de ambulanță, neatinse de reduceri de personal
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat, marți seară, după ședința de Guvern, care sunt domeniile în care personalul scapă de tăierile de 10%. Este vorba despre serviciile de ambulanţă, institutele de medicină legală și centrele de transfuzie şi Agenţia Naţională de Transplant, conform unei postări publicate pe Facebook.

Spitalele publice și serviciile de ambulanță scapă de tăierea de 10% ce vizează personalul

„Aşa cum am spus încă de la început, sistemul de sănătate are particularităţile lui. O reducere contabilă, liniară, de 10% a cheltuielilor de personal nu ar fi ajutat dezvoltarea sistemului. Dimpotrivă, ar fi putut genera destabilizare şi o criză serioasă într-un domeniu deja solicitat la maximum.

Astăzi, prin Ordonanţă de Urgenţă adoptată de Guvernul României, spitalele publice şi serviciile de ambulanţă sunt exceptate de la această tăiere de 10%. Este o decizie care protejează stabilitatea sistemului şi, implicit, siguranţa pacienţilor”, a anunțat Rogobete pe rețeaua socială.

Alexandru Rogobete

Reforma va atinge si sistemul de Sănătate

Dar, după cum a precizat ministru, asta nu înseamă că sistemul nu va fi supus reformelor. „Dimpotrivă. Criteriile de performanţă rămân o prioritate, iar actul normativ care le reglementează este într-un stadiu avansat de elaborare. Începând de săptămâna viitoare, vom avea întâlniri cu sindicatele, societăţile profesionale şi cu Colegiul Medicilor din România pentru definitivarea detaliilor înainte de aprobare”, a mai spus ministrul Sănătății, care a mai precizat:

„Reorganizarea ministerului şi măsurile de eficientizare deja aplicate în 2025 ne permit să ne încadrăm în obiectivele de reducere fără a afecta aceste structuri esenţiale. Este un moment important. Mulţumesc tuturor celor care au înţeles că sănătatea nu poate fi tratată strict contabil şi au susţinut argumentele noastre”.

Anunțul făcut de premierul Bolojan

Ilie Bolojan, șeful Executivului, a anunțat, marţi, după şedinţa de Guvern, că a fost adoptată că OUG referitoare la reforma în administraţie. „Este una foarte importantă pentru că vine şi rezolvă câteva aspecte importante care ţin de administraţia, atât de cea locală, cât şi de cea centrală”.

