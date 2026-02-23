Germania înăsprește controalele medicale. Angajații și-ar putea pierde facilitățile

Partidul cancelarului Friedrich Merz, CDU, a votat în unanimitate o propunere care ar putea modifica modul în care angajații din Germania justifică absențele medicale. Inițiativa vizează eliminarea posibilității de obținere a concediului medical prin simplu apel telefonic, într-un context marcat de creșterea ratelor de absenteism și de dezbateri economice privind costurile suportate de angajatori, potrivit The Telegraph.

În timpul conferinței partidului Uniunea Creștin-Democrată, desfășurată la Stuttgart, formațiunea condusă de cancelarul Friedrich Merz a susținut schimbarea regulilor privind acordarea concediilor medicale.

Potrivit propunerii, angajații nu ar mai putea primi aviz medical fără o consultație fizică.

Cancelarul a declarat că fenomenul absenteismului afectează performanța economică. „Absenteismul dăunează economiei”, a afirmat acesta.

De la începutul pandemiei de Covid-19, angajații din Germania au avut posibilitatea de a primi concediu medical de până la cinci zile, cu plată integrală, printr-un simplu apel către cabinetul medicului.

Dacă propunerea CDU va fi adoptată la nivel guvernamental, salariații vor trebui să se prezinte la medic înainte de a fi declarați inapți pentru muncă.

Germania înregistrează, în medie, 15 zile de concediu medical pe an pentru fiecare angajat. CDU a susținut că accesul facil la adeverințe medicale încurajează decizii rapide de absență. Reprezentanții partidului au afirmat că angajații sunt mai predispuși să ia „decizia de pe marginea patului în favoarea declarării bolii” atunci când procedura este simplificată.

Prin comparație, în Marea Britanie media a fost de 4,4 zile de absență în 2024. Sistemul german permite până la 41 de zile de concediu medical plătite de angajator, înainte ca asiguratorii să preia costurile.

Institutul pentru Economie (IW) estimează că absențele medicale generează cheltuieli anuale de aproximativ 82 de miliarde de euro pentru companiile germane.

Economia germană a înregistrat o creștere a PIB de 0,3% în 2025, potrivit celor mai recente date statistice.

Propunerea CDU a generat reacții diferite în cadrul coaliției. Christos Pantazis, purtător de cuvânt pe sănătate al partenerilor social-democrați, a declarat că adeverințele medicale acordate telefonic reduc presiunea asupra cabinetelor de medicină generală și „protejează pacienții de riscuri inutile de infecție”.

Ministrul Sănătății, Nina Warken, a anunțat anterior o revizuire critică a politicii actuale. În același timp, lidera Confederației Sindicatelor Germane, Yasmin Fahimi, a criticat inițiativa, afirmând că este „extrem de nepotrivit să plasezi angajații care și-au luat concediu medical sub suspiciune generală, ca și cum ar fi chiulangii”.

Reprezentanții sistemului medical au exprimat puncte de vedere diferite. Conducerea unei asociații de medici a declarat că actualul sistem „invită la abuz”, în timp ce alți specialiști au respins ideea unei probleme sistemice.

În mediul de afaceri, directorul executiv al Allianz a avertizat că Germania riscă să redevină „bolnavul Europei”. Ola Källenius, președintele Mercedes-Benz, a declarat:

„Când absenteismul în Germania este uneori de două ori mai ridicat decât în alte țări europene, acest lucru are consecințe pentru afaceri.”

Unele companii au apelat la detectivi privați pentru a investiga suspiciuni privind utilizarea abuzivă a concediilor medicale. Paul Katz, investigator privat, a declarat pentru postul berlinez Rbb:

„Suntem contactați tot mai des de angajatori care suspectează că un angajat își ia concediu medical în mod repetat sau pentru perioade lungi și, simultan, lucrează pentru concurență sau desfășoară proiecte private.”

Printre cauzele menționate în dezbatere se numără creșterea concediilor medicale pentru afecțiuni de sănătate mintală, îmbătrânirea forței de muncă, schimbările comportamentale după pandemie și deficitul de personal.