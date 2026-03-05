Ambasadorul Ucrainei în Africa de Sud a refuzat să semneze în cartea de condoleanțe pentru ayatollahul Khamenei 

Ambasadorul Ucrainei în Africa de Sud, Oleksander Scherba, a refuzat invitația Ambasadei Iranului de a semna în cartea de condoleanțe pentru ayatollahul Khamenei și alți lideri de la Teheran uciși în urma atacurilor lansate de Statele Unite și Israel. „În calitate de aliaţi militari ai Federaţiei Ruse, liderii iranieni decedaţi aveau pe mâini sângele a mii de cetăţeni ucraineni”, a afirmat acesta în răspunsul transmis Ambasadei Iranului în Africa de Sud şi făcut public pe Facebook.

Potrivit diplomatului ucrainean, liderii iranieni care au murit aveau, în calitate de aliaţi militari ai Federaţiei Ruse, „pe mâini sângele a mii de cetăţeni ucraineni – bărbaţi şi femei, copii şi vârstnici – ucişi cu ajutorul infamelor drone „Shahed” fabricate în Iran şi al altor tehnologii militare furnizate cu atâta promptitudine Rusiei de guvernul” iranian.

„Liderii dumneavoastră au fost complici la aducerea unei suferinţe fără sfârşit asupra civililor ucraineni. Fiind o persoană credincioasă, încerc să nu mă bucur de moartea altor oameni, chiar şi a celor care au ales să fie torţionarii ţării mele, care nu le-a făcut nimic rău”, a afirmat Oleksander Scherba.

Cu toate acestea, diplomatul a afirmat că, în calitate de cineva „care timp de trei ani a trăit pe fondul urletului maşinilor de ucis create de Iran, care brăzdează în fiecare noapte cerul deasupra Kievului şi al altor oraşe ucrainene paşnice”, nu poate să nu îşi dorească ca „fiecare vinovat să întâlnească dreptatea pe care o merită”. „Dacă nu prin legea oamenilor, atunci în faţa lui Dumnezeu Atotputernic”, a adăugat acesta.

El a transmis ambasadorului că nu îl cunoaște personal și că nu are nicio nemulțumire în ceea ce îl privește.

„Uneori, diplomaţii buni trebuie să vorbească în numele unor lideri răi şi al politicilor lor. Dar sper că înţelegeţi că nu voi exprima condoleanţe pentru cineva a cărui moarte nu o deplâng”, a mai afirmat Scherba.