Unsprezece marinari au fost raportați ca fiind dispăruți marți în apele Mării Negre, după ce nava pe care se aflau s-a scufundat în urma unui atac executat cu drone în apropierea coastelor bulgare. Evenimentul marchează un posibil al doilea incident mortal de acest gen care are loc în zonă pe parcursul unei singure săptămâni. Situația extrem de gravă a determinat autoritățile de la Sofia să îl convoace de urgență pe ambasadorul Federației Ruse, conform news.ro.

Conform precizărilor făcute de oficialii din Bulgaria, două cargouri au fost lovite de drone pe parcursul nopții, iar una dintre ambarcațiuni a ajuns pe fundul mării. Deși Sofia nu a formulat o acuzație directă și explicită la adresa Moscovei cu privire la declanșarea atacurilor, prim-ministrul Rumen Radev a punctat că efectele acestor acțiuni aduc un avantaj direct părții ruse. Până la acest moment, autoritățile din Moscova nu au emis nicio reacție sau comentariu referitor la incidentele produse.

„Este absolut inacceptabil - un alt atac în imediata vecinătate a apelor teritoriale bulgare”, a declarat Radev într-un discurs televizat.

Valul de atacuri din Marea Neagră a atras condamnări imediate atât din partea conducerii de la Kiev, cât și din partea Uniunii Europene. Conduita militară din regiune indică o extindere periculoasă a teatrului de operațiuni în zone comerciale maritime strategice.

„Marea Neagră a devenit un alt front al escaladării războiului rus din Ucraina”, a declarat marţi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Cei responsabili trebuie traşi la răspundere”, a punctat ea.

Aprecierea gravității situației a fost susținută și de reprezentanții diplomatiei ucrainene, care pun aceste acțiuni pe seama periclitării siguranței civile și alimentare globale.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a declarat marţi că atacul „demonstrează încă o dată dispreţul deliberat al Moscovei faţă de vieţile civililor”.

„Marea Neagră este o arteră vitală pentru securitatea alimentară globală. Rusia o atacă pentru a transforma foamea într-o armă şi a ţine lumea ostatică”, a adăugat el.

În contextul desfășurării evenimentelor, premierul Rumen Radev a purtat discuții telefonice cu Ursula von der Leyen și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, solicitând sprijinul direct al partenerilor pentru intensificarea acțiunilor de monitorizare și supraveghere pe plan aerian și maritim.

NATO va continua să-şi adapteze prezenţa militară pe flancul estic „după cum va fi necesar”, a declarat Rutte.

Potrivit detaliilor oferite de autoritățile bulgare, cinci persoane din echipajul navei scufundate au putut fi salvate, în timp ce 11 oameni sunt căutați în continuare în apele mării, în dreptul localității Krapets. Președinta Iliana Iotova a transmis că este vorba despre cargoul HS Dignity, ambarcațiune înregistrată sub pavilionul Guineei-Bissau, confirmând totodată desfășurarea neîntreruptă a operațiunii de căutare și salvare.

În aceeași noapte, o a doua ambarcațiune comercială, numită Chelsea 3 și aflată sub pavilion maltez, a căzut victimă loviturilor provocate de trei drone. Toți cei 15 membri ai echipajului, compus din șapte cetățeni ucraineni și opt azeri, au reușit să fie salvați fără a înregistra vătămări corporale severe.

Incidents asemănătoare s-au produs și în urmă cu o săptămână, când nouă marinari sirieni și un marinar egiptean au dispărut în apele Mării Negre după scufundarea navei lor în zona economică exclusivă a Bulgariei, tot ca urmare a unui atac cu drone. O altă navă fusese vizată în aceleași condiții în cursul aceleiași nopți, însă echipajul aceleia a fost salvat complet.

La mai bine de patru ani și jumătate de la declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă în 2022, rutele de navigație comercială din Marea Neagră au devenit o componentă activă într-o confruntare prelungită de uzură economică. Atât Ucraina, cât și Rusia reprezintă jucători de prim rang pe piața mondială a exporturilor de cereale.

Ca urmare a atacurilor repetate executate de Rusia asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Marea Neagră, Kievul s-a văzut obligat să redirecționeze fluxurile de marfă către porturile fluviale de pe Dunăre și să utilizeze culoarele maritime sigure din apropierea țărmurilor statelor membre NATO, România și Bulgaria. La rândul lor, forțele ucrainene au intensificat atacurile asupra navelor rusești utilizate pentru transportul și exportul cerealelor în apele Mării Negre, ale Mării Azov și la gurile de vărsare ale fluviului Don.