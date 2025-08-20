Politica Alina Gorghiu: PNL susține înființarea Comisiei speciale „România fără violență” în Parlament







Deputatul PNL Alina Gorghiu a anunțat, miercuri, că Biroul Executiv al partidului a decis să sprijine inițiativa comună a partidelor din coaliție privind înființarea în Parlament a Comisiei speciale „România fără violență”. „România fără violență nu e doar un slogan. Este un angajament. Este despre viața fiecărei femei care trebuie să poată trăi fără frică”, a scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

Ea a arătat că, în primele șase luni ale anului 2025, au fost raportate peste 61.000 de cazuri de violență domestică, 86,6% dintre agresori fiind bărbați, iar 75,6% dintre victime femei.

Alina Gorghiu a afirmat că această comisie va analiza și aviza toate proiectele de lege legate de prevenirea și combaterea violenței domestice și a violenței de gen. Totodată, va colabora cu instituții și autorități publice, cu reprezentanți ai sistemului judiciar, ai mediului academic, ai organizațiilor neguvernamentale și internaționale specializate, dar și cu victime ale violenței.

De asemenea, comisia va solicita sprijinul CNA pentru a difuza la radio și televizor campanii care să ofere numere de urgență și informații esențiale pentru victime.

„Drepturile nu se negociază. Protecția femeilor nu este un favor, ci o obligație a statului român”, a mai scris aceasta.

Înființarea comisiei speciale reprezintă, potrivit deputatului PNL, un semnal politic și social clar, care arată că violența domestică nu este o problemă marginală, ci o prioritate națională tratată cu seriozitate la cel mai înalt nivel legislativ.