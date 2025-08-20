Politica Alin Tișe condiționează prezența sa în PNL de realizarea a două proiecte de peste un miliard de lei prin PNRR







Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, condiționează calitatea sa de membru PNL de realizarea a două mari proiecte de investiții. Este vorba de Spitalul Pediatric Monobloc și de finalizarea lucrărilor de deviere a Someșului, necesare pentru a prelungi pista Aeroportului Avram Iancu.

Realizarea Spitalului Pediatric Monobloc, un spital unic în România, reprezintă un pas fundamental pentru reconfigurarea sistemului medical nu doar în regiune, ci pentru o bună parte din țară. Consiliul Județean Cluj a alocat deja peste 82 milioane de lei pentru lucrări. Valoarea proiectului depășește însă 970 milioane de lei. Lucrările pentru devierea Someșului sunt în valoare de peste 147 milioane de lei.

Alin Tișe spune că cele două proiecte mature, avansate, nu au fost incluse în PNRR deoarece împărțirea banilor s- a făcut în urma unei negocieri politice menită să asigure " o împărțire echilibrată a banilor în județe". "Dacă nu înțeleg importanța unui spital pediatric, atunci e grav. Cei din PNL trebuie să înțeleagă că Clujul are aceste două mari priorități. Eu, ca reprezentant al partidului în Consiliul Județean, sunt responsabil ca aceste proiecte să se facă", a explicat Alin Tișe poziția sa.

Președintele CJ Cluj spune că va urmări interesele Clujului în PNL. Că alege să fie pragmatic, înainte de a decide să plece din partid. Dacă liberalii nu vor înțelege însă că aceste proiecte sunt prioritare, atunci își pune întrebarea :" ce te mai leagă de un partid care nu îți înțelege prioritățile?". Alin Tișe e supărat de mai multă vreme pe decidenții din PNL. După ce la alegerile din formațiune clujenii au fost puși deoparte de așa- numitele cooperative din partid. Deși, Alin Tișe primise asigurări că va fi susținut de liberalii din Ardeal pentru poziția de prim-vicepreședinte.

Acum, președintele Consiliului Județean Cluj transmite că " este responsabilitatea politică a partidelor care au gândit PNRR-ul. Și care, din diverse motive, au amânat proiectele Clujului. Acestea erau declarativ prioritare. Dar nu pe PNRR. Astfel, orice schimbare politică pe care o voi face va fi influențată de aceste proiecte ale Clujului".

Alin Tișe a criticat PNL și PSD. Formațiuni, care spune șeful CJ Cluj, nu înțeleg nici acum, când sunt" cu spatele la zid, că n-au românii nu mai acceptă avioane de hârtie trimise între ei. Nu înțeleg că oamenii s-au prins de fentă, că nu mai merg pe fenta de stânga, iar tu virezi dreapta" . În ceea ce privește guvernarea, Alin Tișe spune că Ilie Bolojan se află "pe un drum cu sens unic" și că e obligat să meragă până la capăt cu reformele pentru ca acestea "să nu i se întoarcă în cap".

Alternativa la PNL și PSD care ar putea "fi împinse de oameni pe scări", ar fi, în viziunea lui Tișe, un partid al "dreptei productive". Alin Tișe spune că e parte a clasei politice, dar el nu a fost niciodată decident în PNL. Decât în pln local. Fiindcă nu a fost dorit niciodată de conducerea centrală a formațiunii.