Senatoarea PNL Alina Gorghiu a lansat o serie de critici la adresa conducerii partidului, în contextul recentelor negocieri parlamentare și al transferurilor de aleși din alte formațiuni politice. Aceasta atrage atenția asupra modului în care s-a schimbat abordarea privind migrația parlamentară în interiorul formațiunii.

Conform declarațiilor făcute de Alina Gorghiu, în cursul anului 2025, președintele PNL, Ilie Bolojan, susținea măsuri radicale împotriva traseismului politic, propunând chiar pierderea mandatului pentru parlamentarii care părăsesc partidul pe listele căruia au fost aleși. Cu toate acestea, în 2026, abordarea conducerii s-a modificat, fiind acceptați în grupul liberal nouă parlamentari proveniți de la SOS România, POT, AUR și PSD.

Senatoarea a transmis un mesaj direct urmăritorilor săi, lansând o provocare celor care au comentat la postările sale anterioare despre valul de racolări.

„Văleu, mămicule, ce comentarii deștepte mi-ați lăsat unii la postarea anterioară legată de traseism și de personajele pe care le aduce PNL! Motiv pentru care vă lansez o provocare intelectuală. Cum îl cheamă pe președintele de partid care în 2025 vorbea despre pierderea mandatului ca soluție pentru limitarea traseismului? Iar în 2026, anul ăsta, tot legat de traseism, după ce în partidul lui au intrat vreo patru parlamentari de la SOS, vreo trei parlamentari de la AUR, unul de la POT și unul de la PSD, spunea că traseismul este... „o colaborare absolut necesară data viitoare în Parlament”?

Sper că am citat foarte corect, o să vă pun mai jos și sursele. Deci, cum îl cheamă pe președintele de partid și cum se numește atitudinea asta absolut „consecventă”, la distanță de doar un năm, vis-à-vis de traseism? Ia să aud de la comentatorii ăia deștepți!”, a scris Alina Gorghiu pe Facebook.

În finalul intervenției sale, Alina Gorghiu a evidențiat că ritmul în care sunt primiți noi membri din alte formațiuni politice ar putea schimba raportul de forțe din interiorul Partidului Național Liberal.

„Captură mare: 9 parlamentari: 4 SOS, 3 POT, 1 AUR, 1 PSD 😁 Curând vechii liberali intrăm în minoritate”, a mai comentat Gorghiu.