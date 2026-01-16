Copil ținut departe de tată timp de șase ani. Instanța a emis un ordin de protecție fără precedent

Deputatul PNL Alina Gorghiu a afirmat, despre cazul copilului care a fost ținut departe de tatăl său timp de șase ani și jumătate, că, pentru prima dată, justiția din România a emis un ordin de protecție într-un caz de alienare parentală și violență psihologică asupra unui copil. „Nu vorbim despre lovituri sau urme vizibile. Vorbim despre ani de abuz emoțional, despre ruperea forțată a legăturii dintre copil și părinte”, a scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

Cazul se referă la un copil care, timp de șase ani și jumătate, a fost ținut departe de tatăl său, deși instanțele stabiliseră anterior existența alienării parentale și a abuzului psihologic. Cu toate acestea, hotărârile judecătorești pronunțate succesiv nu au fost aplicate în mod real. „Deși alienarea parentală fusese constatată anterior, copilul a rămas expus”, a scris Alina Gorghiu.

Acum, într-o decizie fără precedent, o instanță a emis un ordin de protecție exclusiv pentru violență psihologică și socială, prin care mama este obligată să păstreze distanța față de propriul copil și să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere. Măsura se aplică și membrilor familiei materne, care ar fi contribuit la alienarea parentală. În urma deciziei, copilul a ajuns alături de tată.

Decizia instanței reflectă o schimbare semnificativă de abordare, judecătorii stabilind că menținerea copilului în preajma agresorului este mai traumatizantă decât o separare temporară, adoptată în scop de protecție.

„Acum, instanța a spus limpede: menținerea copilului lângă agresor este mai traumatizantă decât separarea pentru protecție”, a afirmat deputatul.

Instanța a justificat emiterea primului ordin de protecție pentru alienare parentală prin recunoașterea acesteia drept o formă gravă de violență psihologică și abuz emoțional asupra copilului, care nu presupune existența unor urme fizice vizibile.

„Această decizie transmite un mesaj esențial: violența psihologică este violență reală; copiii sunt victime directe, nu „martori” ai conflictelor dintre adulți; statul trebuie să intervină la timp, nu după ce răul este făcut”, a explicat Alina Gorghiu.

Ea a adăugat: „Pentru multe mame și pentru mulți copii, acesta nu este un subiect teoretic. Este viața lor de zi cu zi. Este suferință tăcută. Sper ca acest precedent să nu rămână o excepție. Sper să fie începutul unei schimbări reale, în care protejăm copiii și victimele înainte de tragedii”.