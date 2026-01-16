Politica

Mesajul „Marș la Moscova”, amendat în centrul Capitalei. Reacția tranșantă a lui Theodor Paleologu

Comentează știrea
Mesajul „Marș la Moscova”, amendat în centrul Capitalei. Reacția tranșantă a lui Theodor PaleologuTheodor Paleologu. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, a reacționat public după ce un bărbat care a proiectat mesajul „Marș la Moscova” în Piața Universității a fost sancționat de autorități, în timpul unei manifestații susținute de AUR împotriva Legii Vexler.

Theodor Paleologu, reacție după anunțul Jandarmeriei

Theodor Paleologu a comentat vineri, pe Facebook, decizia Jandarmeria Capitalei, care a anunțat amendarea cu 1.000 de lei a bărbatului ce a proiectat cu laserul mesajul „Marș la Moscova” pe o clădire din Piața Universității. Incidentul s-a produs joi seara, în timpul unei manifestații organizate de Claudiu Târziu și susținute de AUR, împotriva Legii Vexler.

Conform informațiilor comunicate de autorități, situația s-a produs în timpul deplasării participanților la manifestație, când mesajul proiectat a provocat reacții de revoltă din partea altor persoane aflate la adunarea publică. Pentru a preveni eventuale incidente și a asigura siguranța atât a bărbatului vizat, cât și a celorlalți manifestanți, forțele de ordine au fost nevoite să intervină.

În mesajul publicat, fostul ministru a criticat ferm decizia autorităților de a sancționa gestul respectiv, susținând că proiecția mesajului a reprezentat momentul cel mai relevant al protestului.

Somații emise de Primăria Sibiu pe numele soților Iohannis. Cei doi au datorii la stat
Somații emise de Primăria Sibiu pe numele soților Iohannis. Cei doi au datorii la stat
Unde au dispărut rușii? Dan Andronic și Mirel Curea despre „cafteala generală”. Călin Georgescu citează din desene animate. Exclusiv
Unde au dispărut rușii? Dan Andronic și Mirel Curea despre „cafteala generală”. Călin Georgescu citează din desene animate. Exclusiv

„Cel mai notabil moment de la mitingului de ieri al extremiștilor noștri nu a fost nici unul dintre discursurile debile ale demagogilor de serviciu, ci mesajul proiectat de un cetățean curajos pe numele lui Adrian Bazavan: Marș la Moscova”, a scris Theodor Paleologu.

Claudiu Târziu la protest în București

Claudiu Târziu la protest în București. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Indignare față de sancțiune

Fostul ministru s-a declarat revoltat de intervenția forțelor de ordine, calificând amenda aplicată drept un abuz. Acesta a afirmat că reacția autorităților este nejustificată și disproporționată.

„Sînt scandalizat de faptul că polițiștii nu au găsit nimic mai bun decît să-l amendeze și voi dona o sumă pentru a-l ajuta să plătească amenda”, a precizat Paleologu.

Apel la contestarea amenzii

Theodor Paleologu a reiterat că va contribui financiar pentru achitarea sancțiunii și a exprimat speranța că bărbatul amendat va contesta decizia în instanță. El a descris sancțiunea ca fiind „stupidă și abuzivă”.

„Iar data viitoare va trebui să răspundem printr-o contramanifestație antifascistă”, a mai transmis fostul ministru.

2
3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:01 - Judecătoarea Adriana Stoicescu, mesaj pentru Ilie Bolojan: Urâți visceral poporul român, doriți ca oamenii simpli să ...
19:53 - O femeie din Turcia susține că este fiica biologică a lui Donald Trump
19:46 - Anul Nadia Comăneci. Ingrid Istrate explică greutatea unui zece perfect și ce înseamnă 2026 pentru Onești
19:41 - Premierul Taiwanului susține că a obținut cel mai bun acord tarfiar cu SUA
19:34 - Admitere SRI în 2026. Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorii ofițeri
19:28 - Meciurile din play-off-ul Conference League au fost trase la sorți. Când vor începe 

HAI România!

Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!

Proiecte speciale