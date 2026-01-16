Mesajul „Marș la Moscova”, amendat în centrul Capitalei. Reacția tranșantă a lui Theodor Paleologu

Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, a reacționat public după ce un bărbat care a proiectat mesajul „Marș la Moscova” în Piața Universității a fost sancționat de autorități, în timpul unei manifestații susținute de AUR împotriva Legii Vexler.

Theodor Paleologu a comentat vineri, pe Facebook, decizia Jandarmeria Capitalei, care a anunțat amendarea cu 1.000 de lei a bărbatului ce a proiectat cu laserul mesajul „Marș la Moscova” pe o clădire din Piața Universității. Incidentul s-a produs joi seara, în timpul unei manifestații organizate de Claudiu Târziu și susținute de AUR, împotriva Legii Vexler.

Conform informațiilor comunicate de autorități, situația s-a produs în timpul deplasării participanților la manifestație, când mesajul proiectat a provocat reacții de revoltă din partea altor persoane aflate la adunarea publică. Pentru a preveni eventuale incidente și a asigura siguranța atât a bărbatului vizat, cât și a celorlalți manifestanți, forțele de ordine au fost nevoite să intervină.

În mesajul publicat, fostul ministru a criticat ferm decizia autorităților de a sancționa gestul respectiv, susținând că proiecția mesajului a reprezentat momentul cel mai relevant al protestului.

„Cel mai notabil moment de la mitingului de ieri al extremiștilor noștri nu a fost nici unul dintre discursurile debile ale demagogilor de serviciu, ci mesajul proiectat de un cetățean curajos pe numele lui Adrian Bazavan: Marș la Moscova”, a scris Theodor Paleologu.

Fostul ministru s-a declarat revoltat de intervenția forțelor de ordine, calificând amenda aplicată drept un abuz. Acesta a afirmat că reacția autorităților este nejustificată și disproporționată.

„Sînt scandalizat de faptul că polițiștii nu au găsit nimic mai bun decît să-l amendeze și voi dona o sumă pentru a-l ajuta să plătească amenda”, a precizat Paleologu.

Theodor Paleologu a reiterat că va contribui financiar pentru achitarea sancțiunii și a exprimat speranța că bărbatul amendat va contesta decizia în instanță. El a descris sancțiunea ca fiind „stupidă și abuzivă”.

„Iar data viitoare va trebui să răspundem printr-o contramanifestație antifascistă”, a mai transmis fostul ministru.