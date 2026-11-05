Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a comentat declarațiile lui Emil Boc, care a spus că nu este de acord cu postările publice ale liderului județean. Tișe a readus în atenție disputa cu fostul premier Ilie Bolojan, pe care îl acuză că nu a asigurat finanțarea necesară pentru Spitalul Pediatric Monobloc.

Întrebat despre candidatura lui Alin Tișe la conducerea Partidului Național Liberal și despre posibilitatea de a-l susține, Emil Boc a făcut câteva precizări privind poziția sa față de colegul de partid.

„Cu privire la acest subiect am doar două observații scurte. În primul rând, este de notorietate faptul că nu am fost și nu sunt vreun susținător al postărilor publice ale domnului Tișe. În al doilea rând, statutul Partidului Național Liberal este foarte clar și foarte simplu: orice membru de partid are dreptul să candideze la orice funcție în PNL. Despre acestea vom discuta la momentul și la timpul potrivit, în partid”, a răspuns Emil Boc.

Ulterior, Alin Tișe a fost contactat pentru un punct de vedere privind declarațiile primarului Clujului. Președintele Consiliului Județean a adus în discuție finanțarea Spitalului Pediatric Monobloc și l-a criticat dur pe Ilie Bolojan.

„Când refuzi să finanțezi un Spital de Copii cum a făcut domnul Bolojan este o crimă. Pentru asta nu o să îl uit niciodată. Clujenii care îl susțin azi pe Bolojan să știe că omul acesta a refuzat să dea bani la un Spital de Copii al regiunii și dacă ar merge la urgență cu copilul lui și ar sta la coadă câteva ore ce ar spune? Restul este poveste…politică dar tristă!”, a transmis, pentru ZIUA de CLUJ, Alin Tișe.

Alin Tișe și-a anunțat intenția de a candida la șefia Partidului Național Liberal, invocând susținerea primită din partea unor colegi de partid.

Acesta propune o reorganizare a formațiunii, prin acordarea unui rol mai important membrilor în alegerea conducerii și în stabilirea direcției politice.