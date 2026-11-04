Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-a anunțat miercuri candidatura la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, la viitorul Congres. Liberalul critică direcția în care se îndreaptă formațiunea condusă de Ilie Bolojan și susține că deciziile trebuie luate împreună cu membrii partidului, nu impuse de la nivelul conducerii.

„PNL se îndreaptă într-o direcție greșită. Și este momentul să oprim acest lucru! PNL nu este proprietatea nimănui. Este partidul sutelor de mii de suflete care l-au construit, al primarilor care au câștigat alegeri, al președinților de consilii județene, al parlamentarilor și al organizațiilor care țin partidul în viață. PNL trebuie să redevină un partid în care membrii săi contează, în care cei care câștigă alegeri au un cuvânt greu de spus și în care deciziile se iau împreună”, a scris Alin Tișe pe Facebook.

Președintele CJ Cluj afirmă că este membru PNL de 25 de ani și că, având susținerea colegilor din organizația județeană și prin vot direct, a câștigat cinci competiții electorale: patru mandate de președinte al Consiliului Județean Cluj și un mandat de senator.

Tișe se descrie drept un politician care și-a bazat activitatea pe rezultate și subliniază că nu a candidat niciodată cu susținerea PSD sau în alianță cu acest partid ori cu o altă formațiune politică.

„Sunt un politician asumat, cu bune și cu rele, care a preferat întotdeauna să lase faptele să vorbească. Iar rezultatele se văd. Nu am candidat niciodată în cariera mea cu susținerea PSD și nici în alianță cu PSD sau cu un alt partid politic”, a transmis liberalul.

Acesta a amintit că este avocat de profesie, antreprenor și asociat în mediul privat, susținând că experiența sa îi permite să cunoască atât responsabilitățile administrației publice, cât și realitățile mediului de afaceri.

„Sunt unul dintre cei care muncesc, investesc, plătesc salarii, taxe și impozite, achită lunar rate bancare și creează locuri de muncă. Un mediu de afaceri prosper înseamnă o țară prosperă. O țară în care salariile și pensiile românilor reprezintă drepturi de care nimeni nu trebuie să se atingă”, a afirmat Alin Tișe.

În mesajul prin care și-a anunțat candidatura, liberalul susține că PNL trebuie să-și recapete identitatea, electoratul și capacitatea de a reprezenta dreapta românească. El respinge dependența partidului de alte formațiuni politice și folosește sloganul „PNL, prin noi înșine!”.

„Cred că PNL trebuie să-și recapete identitatea, electoratul și forța de a reprezenta dreapta românească. Să țină cu națiunea noastră, cu țara și cu românii. PNL, prin noi înșine! Fără dependență de USR, PSD sau de orice alt partid”, a transmis Tișe.

Acesta spune că își dorește un partid puternic, care să nu-și negocieze principiile și să reprezinte antreprenorii, mediul de afaceri și persoanele care împărtășesc valorile liberale.

Alin Tișe susține că liberalii conduși de Ilie Bolojan trebuie să aibă posibilitatea de a-și alege reprezentanții pornind de la organizațiile de bază, astfel încât fiecare membru să aibă un cuvânt de spus. El pledează și pentru continuitatea proiectelor administrațiilor locale conduse de primari și președinți de consilii județene.

„Îmi doresc o politică a iubirii, nu a dezbinării, în care toți liberalii să își găsească locul, chiar dacă nu sunt de acord cu mine! Îmi doresc ca partidul să înceapă alegerile de la bază spre vârf, pentru ca fiecare să știe că opțiunea lui contează! Îmi doresc un partid care să susțină continuitatea proiectelor primarilor, președinților de Consilii Județene și administrațiilor publice locale”, a scris acesta.

Liberalul și-a încheiat mesajul prin prin prezentarea viziunii sale pentru partid:

„PNL NAȚIONAL LIBERAL CONSERVATOR. Pentru calea dreaptă. Pentru o direcție corectă. Pentru un PNL național, unit, puternic, credibil și cu frică de Dumnezeu! Nu candidez pentru o funcție. Candidez pentru a reda PNL forța de a decide, de a construi și de a guverna. Împreună vom câștiga, dragi liberali! Vă aștept alături de mine. Împreună putem reda Partidului Național Liberal viitorul pe care îl merită!”.