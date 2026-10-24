Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj și unul dintre liderii aripii conservatoare din PNL, îi reproșează lui Ilie Bolojan că minimalizează contribuția aleșilor locali la succesul partidului și la obținerea funcției de premier. Liberalul susține că primarii, parlamentarii și organizațiile locale au avut un rol important în ascensiunea politică a liderului PNL și avertizează că formațiunea nu trebuie să devină partidul unui singur om.

Criticile vin după ce Bolojan a afirmat că finanțarea celor peste 3.000 de primari și aleși județeni nu a garantat susținerea alegătorilor pentru candidații sprijiniți de partide la alegerile prezidențiale. Tișe consideră că această abordare ignoră contribuția organizațiilor liberale la rezultatele electorale și la formarea guvernării.

Președintele CJ Cluj susține că declarațiile liderului PNL arată că acesta continuă să acorde o importanță excesivă alegerilor prezidențiale și trece în plan secund rolul partidului și al aleșilor locali.

„Ilie Bolojan, ai ajuns prim-ministru prin munca tuturor PNL-iştilor! Declaraţia domnului Bolojan de ieri, dintr-o întâlnire publică, spune mai mult decât pare. Mintea sa este încă la alegerile prezidenţiale, devenite o obsesie politică, deşi nimic nu îl recomandă pentru o asemenea miză. Printre altele, şi în context, el spune că degeaba au fost finanţaţi cei peste 3.000 de primari şi aleşi judeţeni, parte din PNL -, pentru că oamenii au votat la prezidenţiale cu un candidat anti-sistem. Adică, nici Ciolacu, nici Ciucă şi nici Crin Antonescu nu au fost aleşi de popor, în ciuda finanţărilor şi a sprijinului politic acordat primarilor”, spune Alin Tişe pe Facebook.

Liderul liberal clujean afirmă că Bolojan ar confunda rezultatele prezidențialelor cu activitatea politică a partidului și cu rolul pe care l-au avut organizațiile locale în obținerea guvernării.

„De aici începe eroarea fundamentală, poziţionându-se şi el într-un “fel de anti-sistem”, prin confundarea politicii cu prezidenţialele şi uitarea meritelor partidului care te-a propulsat”, susține Alin Tișe.

Președintele Consiliului Județean Cluj amintește că liberalii au câștigat alegeri locale, au muncit pentru rezultatele parlamentare și au contribuit la formarea guvernării. În opinia sa, primarii, președinții de consilii județene și consilierii reprezintă structuri esențiale pentru funcționarea partidului.

„Domnul Bolojan introduce artificial un conflict între aleşii locali, parlamentari şi alegerile prezidenţiale ignorând tocmai realitatea care l-a adus la conducerea Guvernului României. Să nu uităm: aleşii PNL au câştigat alegerile locale, au muncit pentru rezultatele parlamentare şi au contribuit decisiv la obţinerea guvernării şi a funcţiei de prim-ministru de către dl. Bolojan. Primarii, preşedinţii de consilii judeţene, consilierii locali şi judeţeni sunt coloana vertebrală a partidului. Fără ei, fără organizaţii şi fără mecanismul politic al PNL, nici funcţia de prim-ministru nu ar fi fost obţinută. Iar acum, tocmai cei de la care ai plecat sunt trataţi ca o problemă?”, precizează Alin Tişe.

Acesta consideră că ignorarea contribuției aleșilor locali poate afecta relațiile dintre conducerea partidului și membrii care susțin activitatea politică la nivelul comunităților.

„A-i desconsidera pe aleşii locali înseamnă a uita cine te-a ridicat iar a uita acest lucru spune multe despre caracter, loialitate şi respectul faţă de propria echipă”, transmite liderul liberal.

În mesajul său, președintele CJ Cluj se adresează și colegilor din PNL, cărora le cere să își apere rolul în partid și să nu accepte ca eforturile lor să fie trecute cu vederea.

„Dragi colegi liberali, PNL nu poate fi partidul unui singur om, al unei singure ambiţii sau al unei obsesii prezidenţiale. PNL este partidul oamenilor care muncesc în comunităţi, care îşi asumă victorii şi înfrângeri şi care ţin partidul în viaţă între alegeri. Nu acceptaţi ca munca dumneavoastră să fie minimalizată, iar rolul dumneavoastră să fie şters din istoria succeselor partidului! Un lider adevărat îşi respectă echipa, nu o culpabilizează. Îşi recunoaşte rădăcinile, nu le taie.

Iar un partid puternic nu se construieşte prin dezbinare, ci prin respect, solidaritate şi recunoaşterea meritelor fiecăruia. PNL trebuie să rămână un partid al echipei, nu al orgoliilor personale. Pentru că nimeni nu ajunge singur în vârf şi nimeni nu poate conduce durabil întorcând spatele celor care l-au ridicat!”, mai arată acesta.