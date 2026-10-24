Vlad Bontea, vicepreședintele Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), îl critică pe fostul premier Ilie Bolojan pentru poziția exprimată față de cheltuielile prevăzute pentru susținerea candidaturii României la un nou mandat în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT). Bontea afirmă că banii erau destinați promovării intereselor României la nivel internațional, nu unor deplasări lipsite de justificare.

Acesta afirmă că proiectul a parcurs procedurile legale și a primit avize favorabile de la Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției. În plus, vicepreședintele ANCOM susține că instituția urma să finanțeze activitățile din propriul buget, fără să solicite bani suplimentari de la bugetul de stat.

Vicepreședintele ANCOM consideră că declarațiile lui Ilie Bolojan despre cheltuielile de aproape 200.000 de euro pentru activități de protocol în țările arabe nu prezintă întreaga miză a demersului. Potrivit acestuia, obiectivul era susținerea candidaturii României pentru un nou mandat în Consiliul UIT.

„Dincolo de tentația unui nou episod de populism bugetar, cred că trebuie explicat despre ce vorbim, de fapt. Pentru că diferența dintre a economisi bani publici și a prejudicia interesele statului român este una pe care un prim-ministru, chiar fost, ar trebui să o înțeleagă”, a transmis Vlad Bontea.

Acesta a explicat că România ocupă un loc în Consiliul UIT din 1994, iar organizația are un rol important în stabilirea regulilor internaționale din domeniul telecomunicațiilor și al infrastructurii digitale.

„Nu vorbim despre o excursie sau despre finanțarea deplasării unor persoane. Vorbim despre candidatura ROMÂNIEI pentru un nou mandat în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT).

România ocupă un loc în acest Consiliu din 1994. UIT este agenția specializată a ONU unde se iau decizii esențiale privind spectrul radio, comunicațiile prin satelit, standardele internaționale și infrastructurile digitale. Domenii cu impact direct asupra economiei, securității și competitivității României”, a afirmat vicepreședintele ANCOM.

Potrivit lui Vlad Bontea, demersul privind finanțarea activităților de susținere a candidaturii României a parcurs procedurile legale, fără să fie formulate obiecții în ședința pregătitoare a Guvernului.

Vicepreședintele ANCOM susține că proiectul a primit avize favorabile de la Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției și că instituția nu a solicitat fonduri suplimentare de la bugetul de stat.

„Mai există câteva lucruri pe care Bolojan ar fi trebuit să le cunoască înainte de a transforma acest subiect într-un exemplu de presupusă risipă. Proiectul a parcurs procedurile legale, inclusiv avizarea interministerială, fără obiecții în ședința pregătitoare a Guvernului, și a primit avize favorabile de la Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției.

Mai mult, ANCOM propusese finanțarea acestor activități din bugetul propriu, fără solicitarea unor fonduri suplimentare de la bugetul de stat. ANCOM suportă integral și contribuția anuală a României la UIT încă din 2016”, a declarat Vlad Bontea.

Vlad Bontea a invocat și un alt exemplu pentru a-și susține criticile la adresa fostului premier. Acesta a făcut referire la suma de 1,8 milioane de lei pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi pregătit să o aloce din Fondul de rezervă pentru participarea României la Summitul Francofoniei, în contextul candidaturii lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general.

Vicepreședintele ANCOM consideră că aceste situații ridică semne de întrebare în privința modului în care sunt evaluate cheltuielile pentru reprezentarea României la nivel internațional.

„Și aici apare o contradicție greu de ignorat. În septembrie, Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătea alocarea a 1,8 milioane de lei din Fondul de rezervă pentru participarea României la Summitul Francofoniei, unde Dacian Cioloș candidează pentru funcția de secretar general.

Așadar, pentru un eveniment asociat candidaturii unei persoane la o funcție internațională se puteau mobiliza bani din rezerva Guvernului, dar pentru menținerea reprezentării României într-o structură strategică a ONU, finanțată din bugetul propriu al ANCOM, ni se vorbește despre risipă?”, a transmis Vlad Bontea.

În final, vicepreședintele ANCOM a susținut că evaluarea cheltuielilor publice trebuie să țină cont și de efectele pe termen lung ale deciziilor luate de autorități, nu doar de economiile imediate.

„Este foarte ușor să construiești imaginea unui salvator al banului public prin decizii spectaculoase și declarații care sună bine în presă. Este mult mai dificil să înțelegi ce consecințe produc aceste decizii peste șase luni, peste un an sau peste cinci ani”, a mai afirmat Vlad Bontea.