Social Alimente de evitat în timpul alăptării. Dieta poate afecta laptele







Alăptarea este un proces dinamic care necesită o alimentație adecvată pentru a susține creșterea bebelușului. Compoziția laptelui matern — carbohidrați, grăsimi, proteine, vitamine și minerale — variază pe parcursul perioadei de alăptare și chiar între alăptări. Acest mecanism de reglare naturală (biofeedback) adaptează compoziția laptelui în funcție de dieta mamei, factorii de mediu și nevoile copilului.

Nevoile nutriționale cresc în această perioadă. În primele șase luni după naștere, mamele produc în medie aproximativ 800 ml de lapte pe zi, cu o valoare energetică de circa 3 kJ pe gram.

Chiar și după folosirea grăsimii stocate în timpul sarcinii, este nevoie de aproximativ 2.000 kJ suplimentari zilnic pentru a susține producția de lapte. În a doua jumătate a primului an, producția scade la aproximativ 600 ml pe zi, dar rezervele de grăsime se reduc, astfel că necesarul energetic suplimentar rămâne similar.

Anumiți nutrienți sunt esențiali în perioada alăptării: proteinele, calciul, fierul, iodul și vitaminele. Necesarul de proteine crește cu aproape 50% față de o femeie care nu este însărcinată și nu alăptează, iar cel de iod aproape se dublează, influențând dezvoltarea creierului copilului.

O dietă variată, bogată în proteine, lactate sau alternative, cereale integrale, fructe și legume, este recomandată. Hidratarea este, de asemenea, foarte importantă.

Se recomandă limitarea consumului de alcool și cofeină, care pot trece în laptele matern. Până la 200 mg de cofeină pe zi este considerată o cantitate sigură.

Expunerea timpurie a bebelușului, prin lapte, la alergeni comuni poate reduce riscul de alergii; totuși, dacă există suspiciuni, alimentele respective ar trebui eliminate timp de cel puțin trei săptămâni, sub supravegherea unui dietetician.

Patru recomandări utile pentru mamele care alăptează: verificați nivelul de vitamina D și fier, luați un supliment de iod, optați pentru gustări nutritive la hrănirile de noapte și țineți mereu apă la îndemână, potrivit medicalxpress.com.