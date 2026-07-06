Ministerul rus de Externe a convocat ambasadorul Suediei la Moscova, după un incident produs la ambasada Rusiei din Stockholm, unde ar fi fost observate două drone. Autoritățile ruse susțin că evenimentul a avut loc pe 2 iulie și cer măsuri pentru prevenirea unor situații similare. Moscova acuză lipsa unei reacții ferme din partea autorităților suedeze și consideră situația una inacceptabilă. De cealaltă parte, Stockholm a descris evenimentul drept un incident cu drone, nu un atac, potrivit Reuters.

Potrivit Ministerului rus de Externe, ambasadorului suedez i-a fost transmis că autoritățile de la Stockholm trebuie să respecte obligațiile prevăzute de Convenția de la Viena privind protejarea misiunilor diplomatice.

Rusia a solicitat luarea unor măsuri suplimentare pentru ca astfel de incidente să nu se mai repete.

„A fost formulată o cerere fermă ca partea suedeză să își îndeplinească obligațiile și să pună capăt acestor incidente”, se arată în declarația Ministerului rus de Externe.

Ministerul Afacerilor Externe al Suediei a transmis că situația este tratată ca un incident cu drone și a precizat că protejarea ambasadelor străine este responsabilitatea autorităților suedeze.

„Conform Convenției de la Viena, autoritățile suedeze au obligația de a proteja misiunile diplomatice și personalul diplomatic”, a transmis partea suedeză.

Oficialii de la Stockholm au subliniat că poliția este instituția responsabilă pentru securitatea reprezentanțelor diplomatice.

Incidentul are loc pe fondul relațiilor tensionate dintre Moscova și Stockholm, după declanșarea războiului din Ucraina.

În ultimii ani, Suedia și-a schimbat abordarea privind securitatea națională, invocând riscurile generate de acțiunile Rusiei. Autoritățile suedeze au susținut că măsurile luate au fost determinate de evoluțiile de securitate din regiune, după ce Vladimir Putin a ordonat trimiterea trupelor ruse în Ucraina.

Poliția suedeză nu a oferit imediat un punct de vedere privind incidentul semnalat de Moscova.