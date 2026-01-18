Actualitate Breaking news

Alertă într-o comună din Vrancea. O dronă rusească s-a prăbușit lângă o locuință

Alertă într-o comună din Vrancea. O dronă rusească s-a prăbușit lângă o locuință
O dronă militară, despre care există indicii preliminare că ar fi de proveniență rusească, s-a prăbușit sâmbătă după-amiază, 17 ianuarie, în curtea unui cetățean din comuna Tănăsoaia, județul Vrancea. Incidentul a fost semnalat autorităților locale imediat după producere, fără a fi raportate victime sau pagube materiale semnificative, potrivit cotidianului Jurnalul de Vrancea.

Potrivit informațiilor disponibile la acest moment, aparatul de zbor a căzut fără a provoca o explozie, fapt care a determinat ipoteza că drona nu era echipată cu încărcătură explozivă.

„Se pare că drona nu a fost echipată cu explozibil fiind, cel mai probabil, una de spionaj”, se arată în datele transmise inițial din zonă.

Intervenția autorităților după semnalarea incidentului

Martorul direct al incidentului, proprietarul terenului pe care a căzut drona, a alertat autoritățile locale imediat după ce a observat obiectul prăbușit. Ulterior, cazul a fost preluat de structurile județene, care au demarat procedurile standard pentru astfel de situații.

La fața locului s-au deplasat inclusiv echipe din cadrul Serviciul Român de Informații, precum și specialiști ai armatei, care au securizat zona și au început evaluarea tehnică a resturilor dronei. Intervenția a avut ca scop identificarea tipului de aparat, a provenienței acestuia și a eventualelor riscuri pentru populație.

Lipsa unei poziții oficiale până la clarificarea situației

Până în prezent, autoritățile nu au emis un comunicat oficial privind circumstanțele exacte ale incidentului. Conform informațiilor disponibile, instituțiile implicate au ales să nu ofere declarații publice până la finalizarea verificărilor tehnice și operaționale.

„Deocamdată autoritățile nu au comunicat nimic legat de acest incident, preferând să păstreze tăcerea până în momentul în care au informații precise pentru a le oferi publicului”, se precizează în datele existente. Această abordare este uzuală în cazul incidentelor care implică echipamente militare sau posibile riscuri de securitate.

Incidente similare semnalate anterior pe teritoriul României

Cazul din comuna Tănăsoaia nu este singular. În contextul conflictului armat din Ucraina, mai multe drone sau fragmente de drone au fost identificate în proximitatea sau pe teritoriul României.

Un incident anterior a fost raportat pe 25 noiembrie, când o dronă a traversat frontiera Republicii Moldova cu România, ulterior survolând spațiul aerian din județele Vrancea, Tulcea și Galați.

Drone rusești

Sursă foto: X.com

Conform informațiilor făcute publice la acel moment, aparatul de zbor a fost monitorizat și însoțit de avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Române, în conformitate cu procedurile NATO privind supravegherea spațiului aerian.

Context regional și investigații în desfășurare

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili traiectoria dronei prăbușite la Tănăsoaia și pentru a determina dacă aceasta a intrat accidental pe teritoriul României sau a fost deviată dintr-o zonă de conflict. Rezultatele analizelor vor fi comunicate publicului după finalizarea procedurilor oficiale.

