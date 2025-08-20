International Alertă în NATO după explozia unui obiect neidentificat în Polonia







Un obiect neidentificat a căzut și a explodat într-un lan de porumb din satul Osiny, provincia Lublin, aflată la granița Poloniei cu Ucraina, potrivit NewsWeek.

Incidentul, produs în noaptea de marți spre miercuri, a provocat pagube materiale, spargerea mai multor geamuri, dar, potrivit poliției poloneze, nu au existat victime. Autoritățile investighează originea obiectului și nu exclud scenarii de sabotaj sau incidente militare.

Forțele de ordine au găsit la fața locului resturi metalice arse și fragmente de plastic, indicii că obiectul neidentificat ar fi putut fi un dispozitiv militar. În urma exploziei, sirenele de raid aerian au răsunat timp de o oră în regiunile Volîni și Lvov din Ucraina, fapt ce a sporit temerile privind o posibilă escaladare a tensiunilor în zonă.

Ministrul Apărării din Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a subliniat că situația este comparabilă cu incidentele recente din România și Lituania, unde obiecte suspecte sau drone rusești au pătruns în apropierea granițelor NATO.

„Nu putem exclude scenarii hibride sau provocări venite din partea Rusiei”, a declarat oficialul, menționând că se efectuează analize pirotehnice pentru a stabili exact natura obiectului.

Potrivit armatei poloneze, investigațiile preliminare nu au identificat o încălcare a spațiului aerian din partea Ucrainei sau Belarusului. Totuși, specialiștii nu exclud ca obiectul să fi fost o componentă a unui motor cu elice vechi.

Situații similare au fost raportate și în România. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în urma atacurilor cu drone lansate de Rusia asupra porturilor ucrainene, două avioane Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane au fost ridicate pentru monitorizare.

🇵🇱 Polish Defense Minister on the explosion in eastern Poland: "We must consider all scenarios, including drones or sabotage. The debris could be from an old engine, similar to the incidents in Lithuania and Romania." pic.twitter.com/UDEZb4dwJK — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 20, 2025

Deși nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian românesc, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, avertizând asupra posibilei căderi de obiecte. Alerta a durat 90 de minute, iar locuitorii au raportat zgomote puternice, ceea ce a sporit neliniștea comunităților de frontieră.

În contextul războiului din Ucraina, orice incident cu un obiect neidentificat în proximitatea granițelor NATO este privit cu maximă seriozitate. Oficialii polonezi nu exclud ipoteza unei provocări menite să testeze capacitatea de reacție a Alianței.

La începutul lunii august, Lituania a cerut NATO întărirea apărării antiaeriene după ce drone militare rusești au pătruns pe teritoriul său.

Alianța Nord-Atlantică a transmis atunci că rămâne vigilentă și pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului său. În acest context, incidentul din Polonia ridică semne de întrebare asupra vulnerabilităților flancului estic și asupra necesității unei coordonări sporite între statele membre.