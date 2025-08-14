Social

Alertă de călătorie în Spania. Cetățenii moldoveni, îndemnați să se abțină de la deplasări

Alertă de călătorie în Spania. Cetățenii moldoveni, îndemnați să se abțină de la deplasăriSpania. Sursa foto: Pixabay
Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească sau să tranziteze Spania sunt sfătuiți să își amâne deplasările, din cauza condițiilor meteorologice severe și a incendiilor care afectează întreaga țară. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a emis o alertă de călătorie, avertizând asupra temperaturilor foarte ridicate prognozate până pe 18 august 2025.

MAE recomandă consultarea constantă a avertizărilor meteo și respectarea strictă a instrucțiunilor autorităților locale, inclusiv în caz de evacuare. Cetățenii aflați în dificultate pot contacta Ambasada Republicii Moldova la Madrid la +34 91 828 79 89 sau Consulatul General la Barcelona la +34 93 754 54 40. Pentru urgențe majore – decese, accidente grave sau calamități naturale – se pot folosi numerele de contact 24/7: Madrid +34 664 598 545 și Barcelona +34 660 94 80 54.

Sursa foto: Ministerul de Externe

Incendiile fac ravagii în sudul Europei

Situația devine critică și din cauza incendiilor de vegetație, care afectează nu doar Spania, ci și alte țări din sudul Europei și Balcani. În Spania, cel puțin șase focare au scăpat de sub control. Un român și-a pierdut viața lângă Madrid încercând să stingă un incendiu care amenința ferma de cai unde lucra, iar alte persoane au fost rănite. Aproximativ 7.000 de locuitori din provinciile León și Zamora au fost evacuați pentru siguranța lor.

Intervenții militare și daune materiale

Lupta cu flăcările continuă în regiunile Castilia-Leon, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha și Madrid, unde aproape 1.000 de soldați au fost mobilizați pentru stingerea incendiilor. În Galicia, flăcările au distrus 3.500 de hectare de vegetație, punând în pericol case și comunități întregi. Din cauza incendiilor, doi oameni și-au pierdut viața, iar alți 12 au fost răniți.

pana de curent spania

pana de curent spania © Artinun Prekmoung | Dreamstime.com

Misiuni dificile pentru stingerea incendiilor sunt desfășurate și în Franța, Portugalia, Grecia și Turcia, unde focurile continuă să afecteze zone întinse și să pună în pericol populația locală. Autoritățile spaniole și europene recomandă prudență maximă și respectarea măsurilor de protecție emise de autorități.

