Valul de căldură extremă care afectează România impune măsuri stricte în ceea ce privește alimentația publică și siguranța produselor pe care le consumăm zilnic. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) vine cu un set de recomandări extrem de importante pentru populație.

În perioadele caracterizate de temperaturi ridicate, cetățenii trebuie să acorde o atenție deosebită modului în care păstrează, prepară și achiziționează alimentele, pentru a evita riscurile majore de îmbolnăvire.

Pentru a avea certitudinea că alimentele nu pun în pericol sănătatea familiei, inspectorii sanitari recomandă cumpărarea produselor doar din spații autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar. Aceste locații oferă garanția că produsele sunt sigure, fiind depozitate și manipulate în condiții optime de igienă și temperatură. Imediat după achiziție, este esențial ca produsele de origine animală să fie introduse în frigider în cel mai scurt timp posibil.

De asemenea, carnea refrigerată, laptele, produsele lactate și ouăle trebuie menținute la temperaturi de refrigerare, ideal între 0 și 4 grade Celsius. Este foarte important ca aceste categorii de produse să fie depozitate separat, în funcție de specificul fiecăreia. În ceea ce privește produsele congelate, precum carnea, acestea necesită o temperatură de păstrare sub -12 grade Celsius, fiind obligatorie respectarea indicațiilor menționate de producători pe ambalaje.

Pe lângă achiziția corectă, gestionarea alimentelor acasă joacă un rol crucial. Experții recomandă păstrarea mâncării gătite exclusiv în recipiente curate și bine acoperite. Totodată, trebuie evitată pe cât posibil întreruperea lanțului frigorific pe parcursul transportului de la magazin până la domiciliu. O altă regulă de aur pe timp de vară este interzicerea recongelării produselor care au fost deja decongelate. Orice aliment care prezintă semne de alterare trebuie aruncat imediat, deoarece poate profesa ca o sursă rapidă de contaminare pentru celelalte produse din spațiul de stocare.

Înainte de cumpărare și consum, este obligatorie verificarea integrității ambalajelor și a termenului de valabilitate. Igiena personală și a produselor proaspete nu trebuie neglijată: fructele și legumele se spală bine înainte de depozitare, iar spălatul pe mâini este obligatoriu înainte de manipularea alimentelor și după contactul cu materii crude. Separarea netă a alimentelor crude de cele gata pentru consum este o altă măsură esențială pentru prevenirea contaminării încrucișate.

Situația din teren va fi monitorizată cu strictețe în această perioadă. Fiecare Direcție Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor de la nivel județean va intensifica acțiunile de control pentru a verifica respectarea normelor de către comercianți. Operatorii economici au obligația legală de a evita expunerea spre vânzare a produselor de origine animală în locuri care nu asigură temperaturile adecvate sau condițiile necesare de igienă.

Inspectorii vor verifica amănunțit condițiile de manipulare, depozitare și transport în toate unitățile înregistrate, acordând o atenție sporită produselor extrem de perisabile, cum sunt carnea tocată, carnea preparată, peștele, ouăle și lactatele.

Reprezentanții instituției avertizează că se va proceda la confiscarea, denaturarea și distrugerea tuturor produselor alterate sau depreciate pe timpul distribuției sau comercializării. De asemenea, se va interzice transportul produselor dacă nu se asigură temperaturile de lanț frigorific și se va bloca comercializarea cărnurilor care nu au fost inspectate, marcate și certificate conform legislației.

Implicarea publicului este extrem de importantă pentru stoparea practicilor ilegale care pun în pericol sănătatea comunității. Potrivit instituției, cetățenii care constată abateri sau nereguli în domeniul siguranței alimentelor au la dispoziție un instrument direct de contact: „cetăţenii pot sesiza nereguli din domeniul siguranţei alimentelor apelând gratuit, din orice reţea de telefonie, numărul de telefon al Call Center-ului ANSVSA: 0800.826.787.”