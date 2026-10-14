Politica

Alegeri în Transnistria, primul candidat, lipsit de cetăţenia moldovenească

Alegeri în Transnistria, primul candidat, lipsit de cetăţenia moldoveneascăMai puţine secţii de votare în Transnistria/ Sursa foto: Arhivă/EVZ
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Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Primul candidat înscris în cursa pentru funcţia de preşedinte al regiunii separatiste din stânga Nistrului nu deţine cetăţenia Republicii Moldova,

Este vorba despre deputatul în așa-numitul soviet suprem de la Tiraspol, Vadim Kravciuk. În februarie 2026, preşedinţa Maia Sandu i-a retras cetățenia Republicii Moldova.

Kravciuk este primul care a depus actele pentru a se înregistra în calitate de candidat la „alegerile prezidențiale” din regiune, programate pentru 13 decembrie, potrivit IPN.

Vadim Kravciuk, cu rădăcini la Chişinău

Vadim Kravciuk s-a născut pe 4 martie 1970, la Chișinău. A fost director executiv al Combinatului de lactate din Râbnița și director general al Combinatului de panificație din același oraș.

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Vadim Kravciuk. Sursa foto: vspmr.org

În 2020 a devenit membru al consiliului de administrație al Uzinei Metalurgice Moldovenești.

S-a manifestat ca susţinător activ al separatismului din stânga Nistrului. Iar în 1992, a participat la Războiul de pe Nistru de partea formațiunilor armate separatiste. Fiind chiar rănit în timpul luptelor.

Kravciuk este membru al mai multor organizații de veterani de la Tiraspol, inclusiv al organizației ruse „Boevoe bratstvo”. Din 2015, reprezintă orașul Râbnița în așa-numitul soviet suprem de la Tiraspol.

Cine ar putea fi succesorul lui Krasnoselski

La două luni până la scrutinul din regiunea separatistă, Vadim Kravciuk este singurul care şi-a anunţat disponibilitatea de a ocupa locul lui Krasnoselski.

Ultimul a declarat că nu nu-şi doreşte să rămână în funcţie pentru al treilea mandat.

Preda din Federaţia Rusă a scris că unul din potenţialii succesori ai lui Krasnoselki ar putea fi Vitali Neagu, vicepreședintele așa-numitului guvern de la Tiraspol. Administraţia regiunii separatiste a dezminţit însă această ştire.

Deocamdată, nimeni în afară de Kravciuk nu a anunţat public intenţia de a-l înlocui pe Vadim Krasnoselski.

 Pentru a fi înregistraţi în cursa electorală, pretendenții trebuie să reuşească să adune până la 21 noiembrie între 2% și 3% din numărul total al alegătorilor. Ceea ce înseamnă aproximativ între 7 800 și 11 700 de semnături.

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