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Chișinăul protestează oficial împotriva Moscovei. Rusia vrea să deschidă 16 secții de vot ilegale în regiunea transnistreană

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Chișinăul protestează oficial împotriva Moscovei. Rusia vrea să deschidă 16 secții de vot ilegale în regiunea transnistreană Sursa foto: Promo-Lex
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău l-a convocat joi pe ambasadorul agreat al Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov. În cadrul întrevederii, diplomatului i-a fost înmânată o notă oficială de protest în legătură cu intenţia Moscovei de a deschide 16 secţii de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile legislative ruse din perioada 18-20 septembrie.

Chișinăul protestează oficial împotriva Moscovei. Rusia vrea să deschidă 16 secții de vot ilegale în regiunea transnistreană

Reprezentanții diplomatiei de la Chișinău au subliniat că desfășurarea oricărui proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova este condiționată de acordul prealabil şi expres al autorităţilor constituționale. În acest sens, instituția a cerut expres părţii ruse să renunțe la planul de a deschide secţii de votare în raioanele din stânga Nistrului, conform informațiilor transmise de NewsMaker.

Tensiunile au crescut după ce liderul de facto de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat anterior că Federația Rusă intenţionează să organizeze 17 secţii de votare în regiunea transnistreană pentru scrutinul destinat Dumei de Stat.

Vot alegeri

Sursa foto: Freepik

Poziția fermă a MAE de la Chișinău

La scurt timp după declarațiile liderului separatist, Ministerul Afacerilor Externe a clarificat situația, precizând că Ambasada Rusiei a primit aprobarea autorităților moldovenești pentru deschiderea unei singure secţii de votare, la Chişinău. Tentativa de a extinde rețeaua electorală prin adăugarea altor 16 secții pe teritoriul țării a fost catalogată drept inacceptabilă.

Reacția oficială a ministrului Mihai Popșoi

Miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ministrul de externe Mihai Popşoi a reconfirmat intenția fermă a Chișinăului de a transmite această notă de protest către Ambasada Rusiei. Șeful diplomației a atras atenția că organizarea scrutinului fără permisiune reprezintă o acțiune ostilă.

Potrivit lui Popşoi, „orice altă secţie de vot deschisă fără acordul autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova este un demers neprietenos”. Oficialul a adăugat ferm: „Vom face acest lucru cunoscut inclusiv prin nota de protest care urmează să o transmitem Federaţiei Ruse”.

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