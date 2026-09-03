Ambasadorul Rusiei în România, Vladimir Lipaev, a respins acuzațiile formulate de partea română privind presupusa implicare a Moscovei în incidentul de la aeroportul Leipzig/Halle și le-a calificat drept absurde și lipsite de dovezi, potrivit declarațiilor făcute pentru TASS după discuțiile de la Ministerul Afacerilor Externe.

„În cadrul întâlnirii, partea română şi-a exprimat solidaritatea cu Germania şi a protestat faţă de presupusele acţiuni hibride întreprinse de Federaţia Rusă, menite să divizeze societatea europeană”, a declarat Lipaev corespondentului TASS. „Din partea noastră, toate aceste acuzaţii au fost respinse ca fiind absurde, ridicole, nefondate şi fără dovezi”, a declarat ambasadorul rus.

Declarațiile lui Vladimir Lipaev au fost făcute după întâlnirea de la Ministerul Afacerilor Externe, în cadrul căreia partea română și-a exprimat solidaritatea cu Germania în legătură cu incidentul de la aeroportul Leipzig/Halle.

Cu o zi înainte, ministrul interimar al Afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu, a scris pe X că ambasadorul Federaţiei Ruse în România va fi convocat la Ministerul Afacerilor Externe „din solidaritate deplină cu Germania”.

Marți, guvernul Germaniei a atribuit oficial Rusiei responsabilitatea pentru incidentul cu drona de la aeroportul Leipzig/Halle și a anunțat măsuri de retorsiune.

Printre acestea se numără închiderea consulatului general al Federaţiei Ruse din Bonn până la 18 septembrie, denunţarea acordului privind activitatea „Casei Ruse” din Berlin, înăsprirea controalelor la frontieră pentru cetăţenii ruşi şi intensificarea presiunii asupra aşa-numitei „flote fantomă” a Federaţiei Ruse.

Ambasadorul Rusiei în Germania, Serghei Neceaev, a respins categoric acuzațiile formulate de autoritățile germane și le-a calificat drept nefondate și absurde.