Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău, după ce Moscova a anunțat intenția de a deschide 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile pentru Duma de Stat, arată TV8.

Diplomatului rus i-a fost înmânată o notă de protest prin care autoritățile moldovene au contestat organizarea scrutinului pe teritoriul din stânga Nistrului fără acordul Chișinăului.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a transmis că organizarea unui proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să aibă aprobarea autorităților constituționale ale țării.

„MAE a reiterat că organizarea oricărui proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova necesită acordul prealabil și expres al autorităților moldovenești”, se arată într-un comunicat al instituției.

Autoritățile moldovene au cerut reprezentantului Moscovei ca Federația Rusă să renunțe la planul de a deschide secții de votare în raioanele din stânga Nistrului.

Disputa apare înaintea alegerilor pentru Duma de Stat a Federației Ruse, programate în perioada 18-20 septembrie.

Autoritățile separatiste de la Tiraspol au anunțat anterior că intenționează să deschidă 17 secții de votare în regiunea transnistreană pentru scrutinul parlamentar din Rusia.

Potrivit informațiilor de la Chișinău, solicitarea pentru organizarea secțiilor a venit din partea Moscovei și a fost acceptată de administrația separatistă de la Tiraspol fără o coordonare cu autoritățile constituționale ale Republicii Moldova.

Astfel, numărul secțiilor anunțat de Tiraspol este cu unul mai mare decât cel avut în vedere de Moscova, respectiv 17 față de 16.

Autoritățile moldovene consideră că deschiderea secțiilor de votare fără acordul Chișinăului reprezintă o încălcare a poziției oficiale a Republicii Moldova privind organizarea proceselor electorale pe teritoriul său.

Inițiativa Rusiei de a organiza votarea în regiunea transnistreană a fost calificată de Chișinău drept „un demers neprietenos”.