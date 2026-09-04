Politica

Alegerile din Rusia provoacă un nou conflict diplomatic la Chișinău. Oleg Ozerov, convocat la MAE

Comentează știrea
Alegerile din Rusia provoacă un nou conflict diplomatic la Chișinău. Oleg Ozerov, convocat la MAEOleg Ozerov. Sursa foto: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău, după ce Moscova a anunțat intenția de a deschide 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile pentru Duma de Stat, arată TV8.

Nota de protest transmisă Rusiei de Chișinău. Ambasadorul Oleg Ozerov a fost convocat la MAE

Diplomatului rus i-a fost înmânată o notă de protest prin care autoritățile moldovene au contestat organizarea scrutinului pe teritoriul din stânga Nistrului fără acordul Chișinăului.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a transmis că organizarea unui proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să aibă aprobarea autorităților constituționale ale țării.

„MAE a reiterat că organizarea oricărui proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova necesită acordul prealabil și expres al autorităților moldovenești”, se arată într-un comunicat al instituției.

Autoritățile moldovene au cerut reprezentantului Moscovei ca Federația Rusă să renunțe la planul de a deschide secții de votare în raioanele din stânga Nistrului.

Disputa apare înaintea alegerilor pentru Duma de Stat a Federației Ruse, programate în perioada 18-20 septembrie.

Alegeri

Alegeri. Sursa foto: Arhiva EVZ

Tiraspolul pregătește 17 secții de votare în Transnistria

Autoritățile separatiste de la Tiraspol au anunțat anterior că intenționează să deschidă 17 secții de votare în regiunea transnistreană pentru scrutinul parlamentar din Rusia.

Potrivit informațiilor de la Chișinău, solicitarea pentru organizarea secțiilor a venit din partea Moscovei și a fost acceptată de administrația separatistă de la Tiraspol fără o coordonare cu autoritățile constituționale ale Republicii Moldova.

Astfel, numărul secțiilor anunțat de Tiraspol este cu unul mai mare decât cel avut în vedere de Moscova, respectiv 17 față de 16.

Chișinăul consideră inițiativa Rusiei un demers neprietenos

Autoritățile moldovene consideră că deschiderea secțiilor de votare fără acordul Chișinăului reprezintă o încălcare a poziției oficiale a Republicii Moldova privind organizarea proceselor electorale pe teritoriul său.

Inițiativa Rusiei de a organiza votarea în regiunea transnistreană a fost calificată de Chișinău drept „un demers neprietenos”.

Stiri calde

09:10 - Ultimul cetățean al URSS. Serghei Krikaliov și povestea omului care a rămas „sus” în timp ce imperiul se prăbușea jos

09:00 - Cea mai ușoară rețetă de zarzavat la borcan. Rezistă toată iarna și aduce un plus de culoare în farfurie

08:55 - Reporturi de milioane la extragerile Loto de duminică. Cele mai mari reporturi sunt la Joker și 6/49

08:49 - Grecia reduce taxele și majorează salariile și pensiile

08:42 - Anul școlar 2026-2027 începe pe 7 septembrie. Calendarul cursurilor și vacanțelor

08:34 - Ultima țigară și ultimul sărut al omului liber. Lăsați-mă în pace!

HAI România!

NATO, la un pas de război cu sine însăși

NATO, la un pas de război cu sine însăși

De ce au durat ani de zile pregătirile pentru autostrăzi și ce se întâmplă cu PNRR și proiectele critice

De ce au durat ani de zile pregătirile pentru autostrăzi și ce se întâmplă cu PNRR și proiectele critice

Stadiul real al infrastructurii rutiere din România după expirarea termenului PNRR. Ce se deschide în 2026 și de ce sunt necesare alocări din bugetul de stat

Stadiul real al infrastructurii rutiere din România după expirarea termenului PNRR. Ce se deschide în 2026 și de ce s...

Proiecte speciale