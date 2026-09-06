Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat prestația ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și a pus sub semnul întrebării mandatul în baza căruia aceasta a reprezentat România în două demersuri pe care parlamentarul le consideră importante pentru politica externă a țării.

Fifor susține că ministrul de Externe a semnat, alături de reprezentanții altor zece state membre ale Uniunii Europene, un demers privind limitarea situațiilor în care statele membre își pot exercita dreptul de veto și extinderea deciziilor adoptate cu majoritate calificată.

Deputatul PSD afirmă că România s-a numărat printre cele 11 state din cele 27 de membre ale UE care au susținut inițiativa.

Potrivit lui Mihai Fifor, Polonia, Bulgaria, Cehia, Slovacia și Ungaria nu au semnat documentul. Deputatul afirmă că nici statele baltice nu s-ar fi numărat printre semnatari.

În acest context, Fifor critică decizia României de a susține demersul și ridică o serie de întrebări referitoare la mandatul ministrului de Externe.

„Orice asemănare cu realitatea e pur întâmplătoare... Oana Țoiu doar pare că este ministrul Afacerilor Externe al României. În realitate, după ceea ce vedem de luni bune, este orice altceva, numai șefa diplomației românești nu”, a scris Mihai Fifor.

Deputatul PSD susține că semnătura României a fost pusă pe document de ministrul de Externe al unui Guvern demis de Parlament de patru luni și ale cărui atribuții sunt, potrivit afirmațiilor sale, limitate constituțional.

„Cel puțin interesant, nu?”, a continuat Mihai Fifor.

Parlamentarul spune că problema nu ține doar de prestația Oanei Țoiu sau de apartenența sa la USR, ci de mandatul în baza căruia un ministru al unui Guvern demis poate angaja România într-o chestiune de politică externă.

„Prin urmare, întrebarea este cât se poate de serioasă: avea un ministru al unui Guvern demis competența să angajeze politic România într-o inițiativă privind modificarea modului în care vor fi adoptate în viitor deciziile europene de politică externă? Și, mai ales, în baza cărui mandat al statului român a făcut-o?”, a scris Fifor.

Deputatul PSD susține că trebuie făcută o distincție între administrarea curentă a politicii externe și asumarea, în numele României, a unei poziții referitoare la viitoarea arhitectură a procesului decizional european într-un domeniu pe care îl descrie drept fundamental pentru suveranitate.

Fifor întreabă dacă Oana Țoiu a avut un mandat din partea președintelui României, dacă a existat o decizie a Guvernului demis sau o consultare instituțională.

„Cine i-a dat Oanei Țoiu mandat să semneze în numele României? A existat un mandat al Președintelui României? A existat o decizie a Guvernului mega-demis? A existat o consultare instituțională? Cine a decis că aceasta este poziția statului român și cine a stabilit că România trebuie să se afle printre cele 11 state care promovează acest demers?”, a întrebat parlamentarul.

Deputatul PSD afirmă că, dincolo de problema mandatului, trebuie discutată și oportunitatea unei asemenea poziționări pentru România.

În mesajul său, Mihai Fifor amintește poziția României de stat de frontieră al Uniunii Europene și interesele strategice ale țării în Republica Moldova, Ucraina, Marea Neagră și pe întreg Flancul Estic.

Potrivit parlamentarului, pentru România, menținerea unanimității în politica externă europeană nu reprezintă doar o procedură decizională dificilă la Bruxelles, ci și o garanție că, atunci când este în joc un interes național fundamental, țara nu poate fi pusă în minoritate.

Fifor întreabă astfel ce avantaj strategic obține România prin susținerea unui demers care urmărește reducerea, în anumite situații, a posibilității unui stat membru de a bloca o decizie de politică externă pe care o consideră contrară propriului interes.

„Atunci, întrebarea firească este: ce câștigă România? Care este avantajul strategic pentru care România se așază în avangarda unui demers menit să reducă, în anumite situații, tocmai capacitatea unui stat de a bloca o decizie de politică externă pe care o consideră contrară propriului interes?”, a scris deputatul PSD.

Acesta a remarcat și faptul că Polonia, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Ungaria și statele baltice nu ar fi semnat documentul.

„Înainte să pui semnătura României pe un asemenea document, poate că acestea sunt întrebările la care ar trebui să ai răspuns: ce câștigă România, ce poate pierde România și care este interesul național pe care îl servești?”, a mai afirmat Mihai Fifor.

În continuarea mesajului, deputatul PSD critică legătura pe care o vede între activitatea ministrului de Externe și USR.

„Bine, în realitatea paralelă în care trăiesc useriștii, probabil că toate acestea sunt simple detalii. În România lor, se poate orice. Numai că România reală are o Constituție, are instituții și are reguli”, a scris Fifor.

Parlamentarul susține că politica externă a României nu trebuie confundată cu politica externă a USR și afirmă că Ministerul Afacerilor Externe nu trebuie să funcționeze ca un departament de relații internaționale al partidului.

„Iar politica externă a României nu este politica externă a USR. Ministerul Afacerilor Externe nu este departamentul de relații internaționale al USR și nici ministrul de Externe nu primește mandat de la conducerea partidului pentru a angaja statul român”, a afirmat Mihai Fifor.

Deputatul PSD aduce în discuție și un episod recent pe care îl numește „scandalul provocat de așa-numitul «amendament Fritz»”.

Fifor afirmă că Oana Țoiu a intervenit în acest caz împreună cu premierul interimar Ilie Bolojan, în cadrul unei discuții cu Michael McGrath, comisarul european pentru Justiție.

Potrivit parlamentarului, ministrul român de Externe ar fi cerut Comisiei Europene urgentarea verificării conformității Legii ANI, inclusiv a „amendamentului Fritz”, cu principiile dreptului european.

Fifor susține că intervenția a avut loc într-o speță politică pe care o consideră legată direct de Dominic Fritz, președintele USR, partid din care face parte și Oana Țoiu. Deputatul amintește că PPE și Renew solicitaseră deja intervenția Comisiei Europene în această chestiune.

În acest context, Mihai Fifor pune din nou sub semnul întrebării mandatul ministrului Afacerilor Externe. „Și, din nou, întreb: în ce calitate a intervenit Oana Țoiu și ce mandat a avut?”, a scris deputatul PSD.

Fifor precizează că nu îl interesează poziția Oanei Țoiu în calitate de membru USR sau de colegă de partid a lui Dominic Fritz, ci poziția pe care aceasta a avut-o în calitate de ministru al Afacerilor Externe al României.

„Ce poziție a statului român a apărat în discuția cu reprezentantul Comisiei Europene? Cine i-a stabilit mandatul? Ce instituție a decis că ministrul de Externe al României trebuie să intervină la Bruxelles într-o speță care îl privește direct pe președintele partidului din care ministrul face parte?”, a întrebat parlamentarul.

„Poziția României sau poziția USR, doamna Țoiu?”, a continuat acesta.

Deputatul PSD afirmă că, atunci când un ministru reprezintă România în exterior, acesta nu mai reprezintă partidul din care face parte.

„Dacă încă nu v-ați prins, doamna Țoiu, atunci când reprezinți România în exterior, nu mai reprezinți partidul. Politica externă nu poate fi pusă în slujba intereselor unei formațiuni politice și, cu atât mai puțin, a interesului politic al liderului acelei formațiuni”, a transmis Mihai Fifor.

La finalul mesajului, parlamentarul PSD își formulează din nou criticile la adresa ministrului de Externe și califică drept grave problemele pe care le reclamă în gestionarea politicii externe.

„Oana Țoiu este sublimă. Dar, ca șefă a diplomației românești, lipsește cu desăvârșire”, a scris Fifor.

Deputatul susține că funcția de ministru al Afacerilor Externe nu ar fi fost niciodată, în opinia sa, exercitată atât de sumar și afirmă că politica externă a României ar fi fost gestionată cu superficialitate.

„În diplomație, fiecare gest contează, fiecare cuvânt contează și fiecare semnătură contează, pentru că ele nu angajează un om și nici un partid. Angajează România”, a încheiat Mihai Fifor.