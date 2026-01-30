Alcaraz l-a învins pe Zverev în semifinala Australian Open

Carlos Alcaraz a oferit o adevărată demonstrație de forță și rezistență într-o semifinală ce va rămâne mult timp în memoria fanilor tenisului. Spaniolul a reușit să transforme un meci aproape pierdut într-o victorie spectaculoasă împotriva lui Alexander Zverev, demonstrând încă o dată că este unul dintre cei mai promițători jucători ai generației sale.

La Melbourne Park, zvonurile circulau deja înaintea turneului masculin de la Australian Open 2026. Mulți se plângeau că tragerea la sorți nu promitea mari confruntări și că meciurile de până atunci fuseseră previzibile și lipsite de momente spectaculoase. Dar n-au avut dreptate ca dovadă că am asistat la o semifinală incredibil de tensionată.

Carlos Alcaraz a luptat timp de cinci ore și 27 de minute cu Alexander Zverev, câștigând într-un final cu 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5. A fost al treilea cel mai lung meci din istoria Australian Open și un duel care a ținut publicul cu sufletul la gură, amânând chiar a doua semifinală masculină și obligând mii de spectatori să urmărească partida pe ecranele uriașe din Melbourne Park.

Meciul a fost plin de răsturnări de situație. La un moment dat, Alcaraz părea să aibă victoria în mână. Dar crampele l-au cam încetinit, afectându-i mișcarea în teren, loviturile și serviciul. Zverev a profitat, reușind să revină în joc, dar spaniolul și-a recăpătat totuși ritmul după pauze pentru hidratare și masaj, inclusiv un timeout medical controversat, contestat de Zverev.

Germanul a început meciul foarte bine, reușind să tempereze revenirea lui Alcaraz în tie-break-ul setului patru și obținând un break decisiv la începutul setului cinci. Părea că tot ce trebuie să facă este să se bazeze pe serviciul său puternic, însă partida s-a dovedit mult mai tensionată decât anticipa.

Revigorat, Alcaraz a început să preseze fără menajamente, iar la scorul de 3-2, Zverev a salvat o minge de break, însă spaniolul părea mai proaspăt și mai hotărât. Când au schimbat terenul, disperarea era vizibilă în vocea germanului, în timp ce Alcaraz a ridicat publicul în picioare.

„Mă chinuiam la mijlocul setului al treilea. Fizic a fost unul dintre cele mai solicitante meciuri pe care le-am jucat vreodată în scurta mea carieră, aș spune, dar am fost în astfel de situații”, a declarat Alcaraz.

La 4-3, Zverev s-a trezit din nou sub presiune, întâmpinând două mingi de break consecutive. Întins pe jos între schimburi, a găsit totuși resurse să se redreseze, plasând un forehand precis în colțul terenului care l-a adus la un set distanță de victorie, deși era vizibil fără energie să se bucure triumful temporar.

Publicul a rămas în picioare când meciul a ajuns la punctele decisive, iar căldura care îl afectase pe numărul unu mondial fusese uitată. Zverev servea la 5-4, la doar un pas distanță de victorie, însă Alcaraz a răspuns pe măsură, egalând la 5-5 și preluând conducerea la 6-5.

Victoria lui Alcaraz părea inevitabilă, iar ultima lovitură, mingea de meci, a fost un exemplu de precizie și determinare, demnă de un mare sportiv. Când a egalat la două seturi, Alcaraz și-a salutat echipa cu fermitate și părea că pășește lin spre finală. Însă, în doar câteva minute, efortul fizic și intensitatea jocului și-au spus cuvântul, aducând o întorsătură spectaculoasă care a ținut fanii cu sufletul la gură.

„Întotdeauna spun că trebuie să crezi în tine, indiferent de situație. Indiferent cu ce te lupți, prin ce ai trecut, indiferent de situație, trebuie să crezi în tine tot timpul”, a declarat spaniolul, potrivit ausopen.com.

Numărul 1 mondial, cu un palmares impresionant de 15 victorii și doar o înfrângere în meciuri de cinci seturi, se află acum la un pas de primul său Grand Slam. Dacă va triumfa duminică, Alcarazva deveni cel mai tânăr jucător care obține un astfel de titlu.