Mai bine pentru milioane de bătrâni. Blocurile vechi ar putea fi dotate cu lifturi printr-un program național

Fostul ministru al Justiției, Robert Cazanciuc (PSD), împreună cu deputatul Diana Tușa (PSD) și senatorul Daniel Fenechiu (PNL), au depus un proiect de lege care propune instalarea de lifturi în blocurile cu trei și patru etaje ridicate înainte de 1990. Inițiativa, denumită „Lift pentru Viață”, are ca scop modernizarea imobilelor vechi și creșterea confortului proprietarilor.

Proiectul vizează aproximativ 3,8 milioane de români care locuiesc în astfel de blocuri. Potrivit inițiatorilor, programul ar putea transforma radical viața locatarilor, în special a persoanelor în vârstă și a celor cu mobilitate redusă.

Cazanciuc a declarat că legea propune măsuri concrete pentru finanțarea și implementarea proiectului, inclusiv prin implicarea autorităților locale și a fondurilor naționale, în speranța că majoritatea blocurilor vechi vor fi dotate cu lifturi în câțiva ani.

„Programul vizează peste 3,8 milioane de români, în special locatarii cu probleme speciale (vârstnici, persoane cu dizabilități), care locuiesc în cele aproximativ 90.000 de blocuri construite înainte de Revoluție”, spun inițiatorii.

Proiectul „Lift pentru Viață” se adresează în mod special persoanelor vârstnice și celor cu dizabilități și ar urma să fie implementat în aproximativ 90.000 de blocuri din întreaga țară. Potrivit inițiatorilor, măsura ar reprezenta un sprijin pentru circa 3,8 milioane de români.

„Cu o populație din ce în ce mai îmbǎtrânitǎ, realitatea din România ne aratǎ cǎ pentru mulți români liftul nu este un moft, ci puntea către lume! Liftul este singura modalitate prin care pot ajunge la medic, la cumpărături, îşi pot lua nepoții de la școală ori, pur și simplu, pot ieși la aer la plimbare”, deputatul Diana Tușa, vicepreședinte PSD.

Potrivit deputatului Diana Tușa, vicepreședinte PSD, cadrul legal pentru Programul Național „Lift pentru Viață”, realizat cu sprijinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prevede derularea unui proiect pilot în 100 de blocuri la nivel național.

„Proiectul pilot va sta la baza demersurilor României pentru ca, în exercițiul bugetar 2028-2034 al Uniunii Europene, să poată fi aprobată o linie de finanțare dedicată acestui program. Pentru că nu doar în România, ci în toată Europa, vârstnicii sau persoanele cu dizabilități sunt practic condamnate să nu iasă din casele lor, situate la etajele superioare! Sunt sigură că doamna comisar european Roxana Mînzatu va face tot posibilul pentru ca acest program, destinat accesului în condiții decente în propriile locuințe, să primească o linie de finanțare dedicată!”, a mai spus ea.

Proiectul prevede, într-o primă etapă, derularea unui program pilot care va cuprinde 100 de blocuri, distribuite la nivel național, câte unul sau mai multe în fiecare județ.

Rezultatele proiectului pilot vor sta la baza solicitării României pentru o linie de finanțare dedicată din bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. Inițiatorii subliniază că programul are un impact social semnificativ, facilitând accesul în locuințe pentru persoanele cu mobilitate redusă, și unul economic, prin generarea de noi locuri de muncă în construcții și servicii conexe