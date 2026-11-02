Crescătorii de porci din România ar putea beneficia de un ajutor financiar destinat acoperirii cheltuielilor pentru prevenirea pestei porcine africane. Senatorii PSD au votat luni o inițiativă privind acordarea unui sprijin de minimis pentru gospodării și exploatații comerciale de dimensiuni mici și mijlocii.

În paralel, social-democrații au anunțat că ajutoarele naționale tranzitorii destinate agricultorilor și crescătorilor de animale vor fi incluse în viitoarea Politică Agricolă Comună, începând cu anul 2027.

Senatorul PSD Sorin Moise, membru al Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală, a declarat că inițiativa votată în Senat vizează două categorii de crescători de porcine.

Prima categorie cuprinde gospodăriile populației care dețin între unul și cinci porci, iar cea de-a doua include exploatațiile comerciale mici și mijlocii, cu efective de până la 50 de animale.

„Am votat astăzi (n.r – luni) alături de colegii mei din Grupul PSD de la Senat inițiativa prin care crescătorii de porcine vor beneficia de un ajutor de minimis pentru creșterea porcilor: gospodăriile populației 1-5 capete, exploatațiile comerciale mici și medii până la 50 de capete”, a declarat Moise, potrivit comunicatul de presă emis de PSD.

Sprijinul financiar este destinat cheltuielilor pentru aplicarea măsurilor de biosecuritate, necesare limitării răspândirii pestei porcine africane.

Potrivit senatorului social-democrat, sumele acordate crescătorilor de porci vor fi achitate printr-o singură plată.

Măsura urmărește să sprijine gospodăriile și exploatațiile care trebuie să suporte costurile aplicării normelor sanitar-veterinare pentru prevenirea bolii.

„Acest sprijin contribuie la acoperirea costurilor legate de măsurile de biosecuritate pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane în țara noastră. Sumele vor fi achitate într-o singură tranșă, asigurând un flux de numerar util fermierilor pentru a întâmpina dificultăți financiare în aplicarea regulilor sanitar veterinare (…)”, a adăugat senatorul PSD.

În informațiile transmise de PSD nu este indicată valoarea individuală a ajutorului de minimis care ar urma să fie acordat fiecărui beneficiar.

O altă măsură prezentată de PSD privește menținerea ajutoarelor naționale tranzitorii în cadrul viitoarei Politici Agricole Comune. Potrivit comunicatului formațiunii, includerea acestor plăți a fost aprobată săptămâna trecută, în cadrul Consiliului European de Agricultură și Pescuit (AgriFish), la care România a fost reprezentată de ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Sorin Moise a declarat că decizia le permite agricultorilor și crescătorilor de animale să ia în calcul continuarea acestui sprijin financiar atunci când își pregătesc activitatea pentru anul următor.

„Pentru fermierii care își fac socotelile pentru anul viitor, asta înseamnă bani pe care se pot baza, pentru a se dezvolta și a reduce decalajul față de ceilalți fermieri europeni! Fără această decizie, plățile pentru fermieri și crescătorii de animale s-ar fi oprit peste un an. Zootehnia românească e prima câștigată”, a declarat Moise.

Pentru anul de cerere 2025, valoarea totală a ajutoarelor naționale tranzitorii s-a ridicat la aproximativ 918 milioane de lei, potrivit datelor prezentate de senatorul PSD. Din această sumă, aproximativ 610 milioane de lei au fost destinate sectorului zootehnic, pentru sprijinirea crescătorilor de animale.

Senatorul a susținut că menținerea acestor forme de sprijin reprezintă una dintre prioritățile PSD în cadrul negocierilor privind politicile agricole europene.

„România trebuie respectată în Europa, nu în afara ei! Nu ne certăm cu Europa și nici nu acceptăm tot ce vine de la Bruxelles. Ne apărăm interesele! Asta înseamnă schimbarea de direcție promisă de PSD la guvernare, punem problemele oamenilor pe primul loc”, a subliniat senatorul PSD.

Cele două măsuri vizează categorii diferite de beneficiari: inițiativa privind ajutorul de minimis se adresează crescătorilor de porcine, în timp ce ajutoarele naționale tranzitorii privesc sprijinul acordat fermierilor prin mecanismele Politicii Agricole Comune.