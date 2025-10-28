Airbnb, măsuri suplimentare pentru prevenirea petrecerilor de Halloween în SUA

Platforma de închirieri Airbnb va reactiva în weekendul de Halloween sistemul său de tehnologie anti-petreceri, menit să prevină organizarea de evenimente neautorizate în locuințele închiriate, a anunțat compania luni, potrivit CNBC.

Sistemul Airbnb utilizează un algoritm care analizează mai mulți factori, precum durata sejurului unei persoane, distanța față de adresa utilizatorului, tipul de proprietate și momentul rezervării, pentru a identifica și bloca automat cererile considerate cu ”risc ridicat”.

Compania a declarat că este lider în implementarea măsurilor proactive menite să reducă riscul petrecerilor neautorizate, iar tehnologia special concepută pentru weekendul de Halloween ”reprezintă o componentă esențială a acestui efort”, a transmis compania într-un comunicat.

Airbnb aplică măsuri similare de limitare a petrecerilor și în alte perioade sensibile, precum Revelionul sau sărbătorile de vară. Doar în weekendul de Halloween din 2023, platforma a blocat peste 38.000 de tentative de rezervare în Statele Unite și peste 6.000 în Canada.

De la introducerea interdicției oficiale asupra petrecerilor, în 2022, numărul sesizărilor privind astfel de evenimente a scăzut cu 50% la nivel global. Compania a decis implementarea acestor restricții după un incident tragic petrecut în 2019, când o petrecere organizată într-o locuință închiriată pe platformă s-a soldat cu cinci morți.

Conturile care încalcă politica anti-petreceri a companiei pot fi suspendate sau eliminate definitiv de pe platformă, potrivit Airbnb. Compania impune aceste sancțiuni pentru a menține un mediu sigur pentru gazdele aplicației și pentru a descuraja organizarea de evenimente neautorizate în locuințele închiriate.

În plus, gazdele beneficiază de funcții suplimentare de siguranță, inclusiv o linie de asistență disponibilă 24 de ore din 24 și senzori de zgomot, care ajută la identificarea rapidă a potențialelor încălcări ale regulilor Airbnb.