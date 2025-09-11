International

Agentul KGB din Belarus, cu care se întâlnea Alexandru Balan la Budapesta, identificat

Anchetatorii în mega-scandalul de spionaj care-l implică pe fostul adjunct al SIS din Republica Moldova, Alexandru Balan, prins în România, l-au identificat pe bărbatul din Belarus cu care fostul oficial moldovean se întâlnea la Budapesta.

Cu cine s-ar fi întâlnit Balan la Budapesta

Este vorba despre un cetățean bielorus care locuiește în Polonia și lucrează ca șofer de taxi în apropierea graniței polono-belaruse. Autoritățile suspectează că acesta avea legături cu serviciile secrete din Belarus, deși ancheta rămâne concentrată în principal pe activitățile lui Balan.

De asemenea, surse maghiare citate de publicația DailyNews din Ungaria arată că Alexandru Balan a călătorit la Budapesta de două ori, în primăvara anului trecut și anul acesta, pentru a se întâlni cu agenți ai serviciilor secrete din Belarus.

În timpul acestor întâlniri, el ar fi împărtășit informații clasificate de stat și a primit instrucțiuni pentru activități viitoare.

Legăturile lui Alexandru Balan cu agenții KGB din Belarus

Reamintim că Alexandru Balan, fost oficial de rang înalt din serviciile secrete ale Republicii Moldova, a fost reținut la București, sub acuzația de trădare, potrivit Eurojust.

Ancheta, realizată printr-o operațiune internațională la care au participat România, Ungaria, Cehia și Eurojust, dezvăluie legăturile acestuia cu serviciile de informații din Belarus.

Potrivit comunicatului oficial al Eurojust, fostul înalt funcționar ar fi furnizat date clasificate agenților KGB din Belarus.

Întâlnirile conspirative ar fi avut loc în 2024 și 2025, la Budapesta, unde Balan nu doar că ar fi predat informații sensibile, dar ar fi și primit instrucțiuni și compensații financiare.

Balan, care a ocupat funcția de director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) între 2016 și 2019, a fost considerat un om cu acces la informații strategice.

Surse apropiate anchetei arată că libertatea de mișcare în spațiul Schengen a fost exploatată pentru a menține contactele cu agenții străini.

Arestarea sa, realizată pe 8 septembrie la București, marchează un punct critic în eforturile europene de a limita acțiunile de spionaj sprijinite de state ostile.

Operațiune comună între trei state

Cooperarea dintre România, Ungaria și Cehia a fost esențială pentru succesul operațiunii. Autoritățile judiciare și polițienești au emis și executat rapid ordine europene de anchetă, punând cap la cap probele strânse din mai multe țări.

În România, procurorii coordonează procedurile legale, iar suspectul se află acum în custodia autorităților.

În paralel, investigația urmărește și alte piste. Surse indică faptul că un cetățean belarus stabilit în Polonia, aparent șofer de taxi, ar fi avut legături cu serviciile secrete de la Minsk.

Deocamdată, atenția principală rămâne asupra lui Balan, ale cărui acțiuni ar fi afectat direct securitatea României și a aliaților din regiune.

Implicațiile regionale ale trădării lui Alexandru Balan

Acuzațiile aduse lui Balan apar într-un context geopolitic tensionat. De la începutul războiului din Ucraina, Moldova a devenit o țintă a presiunilor din partea Rusiei și a aliatului său, Belarus.

Moscova a impus sancțiuni economice și a finanțat grupări pro-ruse, în timp ce serviciile de informații străine au intensificat campaniile de dezinformare și atacurile cibernetice.

Trădarea unui fost înalt ofițer SIS subminează încrederea în capacitatea Chișinăului de a-și proteja instituțiile.

Pe termen lung, cazul ar putea influența negocierile de aderare la Uniunea Europeană, dar și relațiile de securitate din cadrul NATO, mai ales în condițiile în care România se află la frontiera estică a Alianței.

Eurojust subliniază că dosarul confirmă importanța cooperării judiciare europene și a răspunsului rapid în fața amenințărilor transfrontaliere.

