Agent de poliție, condamnat definitiv pentru șpagă la examenul auto

Un agent de poliție din Serviciul de Permise și Înmatriculări Auto Brașov a fost condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu suspendare, după ce instanța de apel a stabilit că acesta a săvârșit infracțiunea de luare de mită. Informația a fost făcută publică de Direcția Generală Anticorupție.

Potrivit unui comunicat transmis de Direcția Generală Anticorupție, Curtea de Apel Brașov a admis apelul formulat de procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov împotriva sentinței penale pronunțate anterior de Tribunalul Brașov.

Instanța de control judiciar a dispus condamnarea unui agent de poliție din cadrul Serviciului Public Comunitar Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Brașov la o pedeapsă de trei ani de închisoare, cu suspendarea executării, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. Conform sursei citate, „hotărârea instanţei braşovene este definitivă”.

Cercetările în acest caz au fost realizate de ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Covasna, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov. Ancheta a vizat activitatea desfășurată de agentul de poliție în perioada august–septembrie 2022.

Potrivit probelor administrate în dosar, polițistul, având gradul de agent șef principal, ar fi pretins suma de 5.000 de lei pentru a interveni în procesul de programare la proba practică a examenului auto. Suma ar fi fost solicitată prin intermediul unui alt inculpat.

Anchetatorii au arătat că banii ar fi fost ceruți „pentru a efectua reprogramarea cu celeritate a unei candidate, în vederea susţinerii probei practice a examenului auto şi pentru a sprijini promovarea frauduloasă a acesteia”. Scopul acestor demersuri era obținerea permisului de conducere pentru categoria „B”.

Conform comunicatului DGA, candidatul urma să beneficieze atât de o reprogramare rapidă a examenului, cât și de sprijin în timpul probei practice, astfel încât să promoveze examenul auto în mod nelegal.

Curtea de Apel Brașov a analizat apelul formulat de procurori și a decis schimbarea soluției pronunțate inițial de Tribunalul Brașov. Prin această hotărâre, instanța a stabilit pedeapsa finală și a dispus suspendarea executării acesteia, în condițiile prevăzute de lege.

Reprezentanții Direcției Generale Anticorupție au precizat că soluția este definitivă și încheie procedurile judiciare în acest dosar.