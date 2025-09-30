Afecțiunea de care suferă Oana Moșneanu. Este nevoită să ia tratament

Oana Moșneagu, actriță în vârstă de 35 de ani, a povestit recent despre o problemă de sănătate cu care se confruntă de ceva vreme: alergia la ambrozie. Ea a explicat cum se manifestă această afecțiune și cum încearcă să își gestioneze simptomele.

Alergia la ambrozie este declanșată de polenul unei buruieni invazive, frecvent întâlnită pe marginea drumurilor, în parcuri și pe terenuri virane. Actrița a mărturisit că simptomele sunt clasice, dar deranjante: mâncărimi la nivelul ochilor, strănut și congestie nazală.

Pentru a le diminua, Oana folosește antialergice și picături pentru ochi și nas, însă își întrerupe tratamentul atunci când nu simte simptomele.

Actrița a fost surprinsă să afle că nu este singură în această situație și că mulți dintre urmăritorii săi se confruntă cu aceeași alergie, mai ales în perioada toamnei, când polenizarea plantei ajunge la vârf.

Alergia la ambrozie afectează anual mii de persoane, iar simptomele pot varia de la iritații ușoare până la disconfort sever. În cazuri extreme, oamenii încearcă metode disperate de a elimina planta, uneori cu consecințe dezastruoase.

Un exemplu recent a fost cazul unui bărbat în vârstă de 63 de ani din București, care, disperat de simptome, a dat foc vegetației uscate de pe un teren viran. Flăcările au distrus zeci de hectare, o mașină și mai multe anexe.

Specialiștii recomandă prudență și evitarea soluțiilor extreme. În schimb, tratamentele medicamentoase și protecția împotriva polenului rămân cele mai sigure metode de prevenție.