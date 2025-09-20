Astenia de toamnă și alergia la ambrozie – dublul test al sezonului

Toamna este anotimpul contrastelor: peisajele capătă culori spectaculoase, iar natura pare să-și încetinească ritmul. Pentru mulți, însă, această perioadă aduce și provocări neașteptate. Tot mai mulți români resimt o stare accentuată de oboseală, lipsă de energie sau chiar melancolie, în timp ce alții se confruntă cu simptome alergice supărătoare.

Fenomenul este accentuat atunci când astenia de toamnă și alergia la ambrozie se suprapun, punând la încercare atât corpul, cât și psihicul. Am stat de vorbă cu Beatrice Enăchescu, psihoterapeut, psiholog clinician și facilitator de constelații familiale, cu o experiență vastă în dezvoltare personală, pentru a înțelege cum ne afectează această dublă provocare și ce putem face pentru a trece mai ușor prin ea.

- Toamna aduce peisaje spectaculoase, dar ne uităm în jur și observăm că pentru mulți oameni înseamnă și oboseală accentuată sau simptome alergice. Cum se explică această dublă provocare?

Potrivit unui studiu publicat în Journal of Affective Disorders, între 10 și 15% dintre oameni experimentează simptome sezoniere de tip astenic. În România, datele Societății Române de Alergologie estimează că între 5 și 7% din populație este afectată de alergia la ambrozie.

- Ce simte, concret, cineva aflat în această situație?

Psiholog Beatrice Enăchescu: „Oboseala și melancolia asteniei se adaugă peste simptomele alergiei: strănut frecvent, nas înfundat, ochi lăcrimoși și mâncărimi la nivelul ochilor, nasului, gâtului și urechilor, dificultăți de respirație. Uneori apar dureri de cap și insomnii, pentru că nasul înfundat sau tusea împiedică odihna. Psihic, oamenii resimt iritabilitate, tristețe și tendința de a se izola.”

- De ce această combinație e atât de obositoare?

„Pentru că acționează pe două planuri diferite. Astenia scade nivelul de serotonină – „hormonul fericirii” – și crește melatonina, principalul hormon responsabil pentru somn, ceea ce ne face mai somnolenți și mai sensibili emoțional. Alergia declanșează un răspuns inflamator, cu eliberare de histamină, care accentuează oboseala și disconfortul. Practic, corpul e prins între două fronturi: adaptare și apărare.” a răspuns Beatrice Enăchescu

- Ce remedii avem la îndemână ca să trecem mai ușor prin această perioadă?

Psiholog: „În cazul alergiei, tratamentul medicamentos recomandat de medic – antihistaminice, spray-uri nazale sau imunoterapie – este esențial. În plus, evitați expunerea prelungită la polen, spălați frecvent hainele și părul și folosiți un purificator cu filtru HEPA. Pentru astenie, soluțiile țin de stilul de viață: alimentație bogată în fructe și legume de sezon, plimbări în natură, expunere la lumină naturală, sport și un program de somn constant. Micile ritualuri de răsfăț – o cană de ceai, o baie caldă, un timp dedicat lecturii – sprijină echilibrul emoțional. Psihoterapia poate fi utilă în gestionarea simptomelor și prevenirea stării de disconfort.”

- Cum știm dacă e doar o stare trecătoare sau ceva mai serios? Când este necesar să mergem la medic?

„Dacă oboseala persistă mai mult de trei săptămâni sau simptomele alergiei îți afectează somnul și respirația, e important să consulți un specialist – alergolog sau psiholog. Intervenția timpurie previne complicațiile și redă calitatea vieții.”

- Un mesaj final pentru cititori?