Social Vine astenia de toamnă, problema ce-i toacă mărunt pe mulți. Ce soluții există







Toamna, care se apropie cu pași repezi, aduce după sine multe lucruri încântătoare, dar atrage și foarte multe probleme. Multe persoane încep să simtă o stare de epuizare fizică și psihică, adică astenia de toamnă, conform hollandandbarrett.com.

Suntem în secolul XXI, dar încă mai avem în noi o parte din „creierul omului cavernelor”. Ritmul nostru circadian ne determină să ne simțim somnoroși când este întuneric și alerți când este lumină.

Chiar și acum câteva sute sau chiar mii de ani, acest lucru era util. Strămoșii noștri munceau din greu pentru a organiza recoltele la timp pentru toamnă, apoi se pregăteau pentru vremea rece.

S-ar putea să fii mai puțin activ dacă e frig și întuneric, ceea ce te poate face să te simți letargic și incapabil să dormi. Iar cei care suferă de tulburare afectivă sezonieră (TAS) în timpul iernii știu prea bine că vremea mohorâtă te poate face să te simți demotivat, deprimat și epuizat. Se creează un cerc vicios.

Nu vă lăsați înșelați – TAS, denumirea acestei afecțiuni, este mai mult decât o simplă stare de melancolie. Este o afecțiune medicală reală și, dacă credeți că ați putea fi afectați, merită să consultați medicul de familie mai întâi.

Poate apărea în orice anotimp, dar este mai frecventă toamna și iarna. Fiți atenți la următoarele simptome, care persistă în lunile mai întunecate și se atenuează odată cu sosirea primăverii.

- o stare de spirit proastă care nu dispare - interes redus pentru activitățile obișnuite - energie redusă în timpul zilei și dificultăți în a te trezi dimineața iritabilitate - sentiment de disperare sau inutilitate - dificultăți de concentrare - scăderea apetitului sexual

Consultați medicul de familie dacă aveți dificultăți în a face față acestei situații. Pentru că TAS este o formă de depresie și necesită sprijin. Poate ați auzit și de lămpile TAS sau lămpile pentru terapie cu lumină, lămpi de interior, care imită razele soarelui și care, potrivit unor persoane, pot ajuta la ameliorarea simptomelor. Deși probabil nu vor elimina problema complet, multe persoane le consideră utile atunci când nu există lumină solară reală în jur.

Exercițiile fizice regulate și expunerea la cât mai multă lumină naturală pot fi, de asemenea, de ajutor. De asemenea, alte sfaturi importante spun:

1. Organizează-ți rutina de somn

2. Profitați cât mai mult de lumina Soarelui

3. Încercați terapia cu lumină