Aeroportul Henri Coandă: 14 decolări și 15 aterizări către Egipt, Israel, Dubai și alte destinații, anulate

Aeroportul Henri Coandă: 14 decolări și 15 aterizări către Egipt, Israel, Dubai și alte destinații, anulate
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că miercuri vor fi anulate 29 de zboruri internaționale către sau dinspre Egipt, Israel, Dubai, Qatar, Liban și Cipru, ca urmare a escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. În total, este vorba despre 14 decolări și 15 aterizări afectate.

Mai multe zboruri, anulate miercuri

Printre operatorii aerieni afectați se numără Anima Wings, El Al Israel Airlines, Fly One Romania, FlyDubai, Hisky Europe, Qatar Airways, Ryanair, TAROM și Wizz Air Malta. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice starea zborurilor și să se informeze în timp real asupra modificărilor programului.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a emis o recomandare fermă către cetățenii români care aveau planificate călătorii către Israel sau statele învecinate implicate direct în conflict: să amâne sau să reprogrameze deplasările pentru o perioadă ulterioară, evitând zonele de risc și contactând operatorii aerieni pentru alternative.

Tensiunile din Orientul Mijlociu au crescut

Tensiunile din regiune au crescut semnificativ după atacurile lansate sâmbătă dimineața de Israel și Statele Unite asupra unor obiective iraniene. Exploziile au fost raportate în capitala Teheran, dar și în orașe precum Tabriz, situat în nord-vestul Iranului, și Isfahan, în centrul țării.

În replică, Iranul a lansat rachete și drone asupra bazelor militare americane din Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite, dar și împotriva unor facilități militare pe teritoriul Israelului.

Această escaladare a generat perturbări majore în traficul aerian regional, forțând autoritățile să prioritizeze siguranța pasagerilor și a echipajelor. Reprezentanții aeroporturilor și ai companiilor aeriene au declarat că situația va fi monitorizată constant, iar modificările programelor de zbor vor fi comunicate prompt.

Recomandările autorităților

Pasagerii afectați de aceste anulări sunt sfătuiți să contacteze direct companiile aeriene pentru rambursări, reprogramări sau alternative de zbor, și să urmărească alertele oficiale emise de Ministerul Transporturilor și de autoritățile din statele implicate în conflict.

Pe fondul acestor evenimente, oficialii români și ai altor state recomandă cetățenilor să evite călătoriile neesențiale în regiunea Orientului Mijlociu și să se informeze constant cu privire la evoluția situației de securitate.

