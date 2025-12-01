Aeroportul capitalei Lituaniei închis pentru a zecea oară. Pentru ce sunt utilizate baloanele suspecte

Aeroportul din Vilnius (Vilnius International Airport) a anunţat ieri, suspendarea temporară a operaţiunilor sale după ce au fost detectate în spaţiul său aerian baloane suspecte, ceea ce marchează cea de‑a zecea închidere a aeroportului de la începutul lunii octombrie, potrivit The Guardian.

Potrivit comunicatului oficial, decizia de suspendare a zborurilor a fost luată ca măsură de siguranţă, după semnalarea unor obiecte zburătoare — identificate ca baloane — ce au penetrat spaţiul aerian deasupra aeroportului.

Conform operatorului aeroportuar, un număr semnificativ de zboruri au fost deviate sau anulate. Pentru unele curse, aeronavele au fost redirecționate către aeroporturi din Lituania vecină sau spre Polonia și Letonia.

Autorităţile lituaniene au menționat că incidentele nu sunt izolate: de la începutul lunii octombrie, aeroportul din Vilnius a fost închis de cel puţin zece ori din cauza unor astfel de baloane sau a incursiunilor de drone.

Autorităţile de la Vilnius susţin că baloanele detectate sunt utilizate de reţele de contrabandă pentru a transporta ţigări dinspre ţara vecină, Belarus, către Lituania şi ulterior spre piaţa neagră din UE.

Instanţele oficiale de la Vilnius îl acuză direct pe şeful statului belarus, Alexander Lukashenko, pentru că permite (sau nu împiedică) aceste activități, pe care le consideră parte a unei „agresiuni hibride”.

Ca răspuns la incidente repetate, în luna octombrie autorităţile lituaniene au hotărât închiderea ambelor puncte de trecere a frontierei cu Belarus — măsură aplicată la frontieră dar și pentru securitatea traficului aerian.

Ulterior, trecerea frontierei a fost redeschisă — decizia fiind motivată de o aparentă încetinire a incursiunilor prin aer — dar autorităţile lituaniene au avertizat că vor reînchide frontiera dacă apar noi incidente.

În precedentele incidente (precum cel din data de 22 octombrie), suspendările au afectat circa 30 de zboruri, iar mii de pasageri — între 4.000 și 6.000 conform estimărilor — au avut călătoriile perturbate.

Zboruri care trebuiau să aterizeze la Vilnius au fost redirecţionate spre alte aeroporturi, iar unele curse programate pentru decolare au fost anulate până la restabilirea condiţiilor de siguranţă.

Operatorul aeroportuar a avertizat că, în următoarele ore după redeschidere, pot apărea întârzieri suplimentare, din cauza modificărilor de rotaţie a echipajelor şi aeronavelor.

Guvernul de la Vilnius consideră aceste incidente — cu baloane şi drone — drept parte a unor acţiuni deliberate ce afectează siguranţa civilă şi integritatea aeriană a statului.

Printre măsurile ce pot fi adoptate de autorităţi se numără: interceptarea baloanelor, permiţându‑se destruirea lor — inclusiv prin împuşcare, în caz de necesitate — restrângerea sau redeschiderea frontierelor în funcţie de evoluţie, precum şi convocarea comisiilor naţionale de securitate.

De asemenea, ţinând cont de repetarea incidentelor, responsabilii din aviaţie şi autorităţile de frontieră avertizează că vor rămâne în alertă maximă, iar nivelul de precauţie va răma ridicat pe termen nedeterminat.

După cea de‑a zecea suspendare de operaţiuni la aeroportul din Vilnius, oficialii lituanieni au transmis că monitorizează cu atenţie evoluţia situaţiei.

În funcţie de detectările viitoare — de baloane, drone sau alte obiecte zburătoare — se vor decide eventuale noi restricţii la frontieră sau în spaţiul aerian.

Totodată, este de aşteptat ca la nivel european autorităţile de transport aerian şi securitate să reevalueze măsurile de protecţie a Aeroporturilor, dat fiind că regiunea baltică a devenit un punct de interes în contextul creşterii numărului de incidente de acest tip