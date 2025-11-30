Aeroportul din Vilnius, închis din nou după apariția unor obiecte suspecte în spațiul aerian

Aeroportul din Vilnius, capitala Lituaniei, a anunțat duminică că a suspendat temporar operațiunile după ce în spațiul aerian au fost observate obiecte suspecte, posibil baloane. Conducerea aeroportului a precizat că aceasta reprezintă cel mai recent incident dintr-o serie de perturbări ale traficului aerian în statul baltic, informează Reuters.

În ultimele luni, aviația europeană s-a confruntat cu haos provocat de apariții sau incursiuni ale dronelor, inclusiv la aeroporturile din Copenhaga și Bruxelles. Aeroportul din Vilnius a fost închis de cel puțin zece ori de la începutul lunii octombrie, iar acest incident a marcat încă o suspendare a operațiunilor capitalei lituaniene.

Autoritățile lituaniene au afirmat că perturbările sunt cauzate de baloane meteorologice folosite de traficanți pentru a transporta țigări de contrabandă din Belarus. Lituania îl acuză pe președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, că permite această practică, catalogând-o drept o formă de „atac hibrid”.

În octombrie, Lituania a închis ambele puncte de trecere a frontierei cu Belarus ca răspuns la incidentele cu baloane, însă le-a redeschis săptămâna trecută, întrucât perturbările traficului aerian păreau să fi încetat.

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a calificat închiderea frontierei drept o „escrocherie nebună”, acuzând Occidentul că duce un război hibrid împotriva Belarusului și Rusiei. Lukașenko a afirmat că această situație inaugurează o nouă eră de divizare prin sârmă ghimpată.

