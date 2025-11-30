International

Aeroportul din Vilnius, închis din nou după apariția unor obiecte suspecte în spațiul aerian

Aeroportul din Vilnius, închis din nou după apariția unor obiecte suspecte în spațiul aerian Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Aeroportul din Vilnius, capitala Lituaniei, a anunțat duminică că a suspendat temporar operațiunile după ce în spațiul aerian au fost observate obiecte suspecte, posibil baloane. Conducerea aeroportului a precizat că aceasta reprezintă cel mai recent incident dintr-o serie de perturbări ale traficului aerian în statul baltic, informează Reuters.

Perturbări repetate în aviația europeană

În ultimele luni, aviația europeană s-a confruntat cu haos provocat de apariții sau incursiuni ale dronelor, inclusiv la aeroporturile din Copenhaga și Bruxelles. Aeroportul din Vilnius a fost închis de cel puțin zece ori de la începutul lunii octombrie, iar acest incident a marcat încă o suspendare a operațiunilor capitalei lituaniene.

Baloane meteorologice și traficul de țigări de contrabandă

Aeroportul Internațional de la Vilnius

Aeroportul Internațional de la Vilnius / sursa foto: captură video

Autoritățile lituaniene au afirmat că perturbările sunt cauzate de baloane meteorologice folosite de traficanți pentru a transporta țigări de contrabandă din Belarus. Lituania îl acuză pe președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, că permite această practică, catalogând-o drept o formă de „atac hibrid”.

În octombrie, Lituania a închis ambele puncte de trecere a frontierei cu Belarus ca răspuns la incidentele cu baloane, însă le-a redeschis săptămâna trecută, întrucât perturbările traficului aerian păreau să fi încetat.

 Lukașenko: „O escrocherie nebună”

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a calificat închiderea frontierei drept o „escrocherie nebună”, acuzând Occidentul că duce un război hibrid împotriva Belarusului și Rusiei. Lukașenko a afirmat că această situație inaugurează o nouă eră de divizare prin sârmă ghimpată.

Aeroportul din Vilnius a fost închis de cel puțin zece ori de la începutul lunii octombrie, în contextul în care aviația europeană a fost afectată repetat de incursiunile dronelor și de apariții de obiecte suspecte. Incidente similare au avut loc în alte capitale europene, precum Copenhaga și Bruxelles.

Lituania susține că baloanele meteorologice sunt implicate în traficul de țigări și că aceste incidente reprezintă o amenințare pentru siguranța aeriană. În același timp, președintele Lukașenko respinge acuzațiile și susține că Occidentul folosește aceste măsuri pentru a exercita presiune asupra Belarusului și Rusiei.

