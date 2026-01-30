Aeronava care caută urme radioactive, trimisă în Europa pe fondul escaladării cu Iranul

Un avion al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, cunoscut sub numele de „nuke sniffer” datorită capacității sale de a detecta particule radioactive în atmosferă, a aterizat recent în Marea Britanie, într-un context marcat de intensificarea tensiunilor dintre Washington și Teheran, potrivit The Telegraph.

Aeronava, un WC-135R Constant Phoenix, a ajuns la baza RAF Mildenhall, o bază aeriană americană situată în comitatul Suffolk.

Aterizarea are loc în condițiile în care se intensifică speculațiile privind posibilitatea unor acțiuni militare americane împotriva Iranului, după atacurile lansate în luna iunie a anului trecut asupra unor facilități nucleare iraniene.

Desfășurarea aeronavei a atras atenția analiștilor militari, având în vedere rolul său specializat în monitorizarea nivelurilor de radiații.

Avionul WC-135R Constant Phoenix este operat de Escadrila 45 Recunoaștere a Forțelor Aeriene ale SUA și este utilizat pentru colectarea de mostre de aer, cu scopul detectării urmelor radioactive rezultate în urma testelor nucleare.

Potrivit unor surse din domeniul apărării, aeronava nu este destinată identificării imediate a utilizării armelor nucleare, ci verificării respectării acordurilor internaționale care interzic testele nucleare la sol.

„Zboară peste tot în lume. Nu este vorba despre a verifica dacă există o armă acolo”, a declarat o sursă citată de presa britanică.

„Scopul este de a se asigura că nu au loc teste la sol, ceea ce ar încălca acordurile privind testele nucleare.”

În trecut, aeronava a desfășurat misiuni de prelevare a aerului deasupra Oceanului Indian, Golfului Bengal, Orientului Îndepărtat, Mării Mediterane, regiunilor polare, precum și în apropierea coastelor Americii de Sud și Africii, în cadrul unor misiuni atribuite de Națiunile Unite.

Prezența avionului în Marea Britanie coincide cu o perioadă de presiune diplomatică sporită asupra Iranului. Miercuri, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat Iranul că „timpul se scurge” pentru semnarea unui nou acord care să interzică armele nucleare, în timp ce echipamente militare americane continuă să fie desfășurate în Orientul Mijlociu.

În același timp, Uniunea Europeană a anunțat decizia de a desemna Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) drept organizație teroristă.

Decizia a provocat o reacție dură din partea ministrului iranian de externe, Seyed Abbas Araghchi, care a declarat: „Mai multe țări încearcă în prezent să prevină izbucnirea unui război total în regiunea noastră.

Niciuna dintre ele nu este europeană. Europa, în schimb, se ocupă de alimentarea tensiunilor.”

Fotografii realizate la RAF Mildenhall par să arate și exerciții militare desfășurate de forțe speciale americane, inclusiv antrenamente de coborâre rapidă pe frânghie din aeronave V-22 Osprey.

Totuși, surse din domeniul apărării au subliniat că prezența avionului WC-135R nu indică în mod necesar o acțiune militară iminentă.

Potrivit unor surse diplomatice europene, citate de presa britanică, nu este clar dacă administrația de la Washington intenționează să lanseze un nou atac militar asupra Iranului, deși această posibilitate nu poate fi exclusă.

Oficiali din regiune și diplomați occidentali și-au exprimat îngrijorarea că eventuale lovituri americane ar putea avea efecte contrare, destabilizând și mai mult situația internă din Iran.

De asemenea, aliați regionali precum Arabia Saudită, Qatar, Oman și Egipt ar fi transmis Washingtonului îngrijorările lor legate de riscul unor represalii.

Între timp, directorul corporației nucleare de stat a Rusiei, Alexei Likhachev, a declarat că Moscova este pregătită să evacueze personalul de la centrala nucleară Bushehr „dacă va fi necesar”, potrivit agenției ruse de stat Tass.

Forțele Aeriene ale SUA au fost contactate pentru comentarii, însă până la acest moment nu au oferit un răspuns oficial.