International

Aeronava care caută urme radioactive, trimisă în Europa pe fondul escaladării cu Iranul

Comentează știrea
Aeronava care caută urme radioactive, trimisă în Europa pe fondul escaladării cu IranulWC-135R Constant Phoenix / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Un avion al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, cunoscut sub numele de „nuke sniffer” datorită capacității sale de a detecta particule radioactive în atmosferă, a aterizat recent în Marea Britanie, într-un context marcat de intensificarea tensiunilor dintre Washington și Teheran, potrivit The Telegraph.

Aeronava, un WC-135R Constant Phoenix, a ajuns la baza RAF Mildenhall, o bază aeriană americană situată în comitatul Suffolk.

Aterizarea are loc în condițiile în care se intensifică speculațiile privind posibilitatea unor acțiuni militare americane împotriva Iranului, după atacurile lansate în luna iunie a anului trecut asupra unor facilități nucleare iraniene.

Desfășurarea aeronavei a atras atenția analiștilor militari, având în vedere rolul său specializat în monitorizarea nivelurilor de radiații.

Ce se întâmplă cu medalia Anei Bărbosu. Avocatul a clarificat situația
Ce se întâmplă cu medalia Anei Bărbosu. Avocatul a clarificat situația
Plecare neașteptată în televiziune. A spus adio postului la care lucra de ani întregi
Plecare neașteptată în televiziune. A spus adio postului la care lucra de ani întregi

Rolul și misiunea aeronavei WC-135R

Avionul WC-135R Constant Phoenix este operat de Escadrila 45 Recunoaștere a Forțelor Aeriene ale SUA și este utilizat pentru colectarea de mostre de aer, cu scopul detectării urmelor radioactive rezultate în urma testelor nucleare.

Potrivit unor surse din domeniul apărării, aeronava nu este destinată identificării imediate a utilizării armelor nucleare, ci verificării respectării acordurilor internaționale care interzic testele nucleare la sol.

„Zboară peste tot în lume. Nu este vorba despre a verifica dacă există o armă acolo”, a declarat o sursă citată de presa britanică.

„Scopul este de a se asigura că nu au loc teste la sol, ceea ce ar încălca acordurile privind testele nucleare.”

În trecut, aeronava a desfășurat misiuni de prelevare a aerului deasupra Oceanului Indian, Golfului Bengal, Orientului Îndepărtat, Mării Mediterane, regiunilor polare, precum și în apropierea coastelor Americii de Sud și Africii, în cadrul unor misiuni atribuite de Națiunile Unite.

Contextul geopolitic și reacțiile internaționale

Prezența avionului în Marea Britanie coincide cu o perioadă de presiune diplomatică sporită asupra Iranului. Miercuri, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat Iranul că „timpul se scurge” pentru semnarea unui nou acord care să interzică armele nucleare, în timp ce echipamente militare americane continuă să fie desfășurate în Orientul Mijlociu.

În același timp, Uniunea Europeană a anunțat decizia de a desemna Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) drept organizație teroristă.

Decizia a provocat o reacție dură din partea ministrului iranian de externe, Seyed Abbas Araghchi, care a declarat: „Mai multe țări încearcă în prezent să prevină izbucnirea unui război total în regiunea noastră.

Niciuna dintre ele nu este europeană. Europa, în schimb, se ocupă de alimentarea tensiunilor.”

Activități militare la RAF Mildenhall

Fotografii realizate la RAF Mildenhall par să arate și exerciții militare desfășurate de forțe speciale americane, inclusiv antrenamente de coborâre rapidă pe frânghie din aeronave V-22 Osprey.

Totuși, surse din domeniul apărării au subliniat că prezența avionului WC-135R nu indică în mod necesar o acțiune militară iminentă.

COBRA 31 WC-135 64 - 14831

COBRA 31 WC-135 64 - 14831 / sursa foto: captură video

Potrivit unor surse diplomatice europene, citate de presa britanică, nu este clar dacă administrația de la Washington intenționează să lanseze un nou atac militar asupra Iranului, deși această posibilitate nu poate fi exclusă.

Temeri regionale și implicații

Oficiali din regiune și diplomați occidentali și-au exprimat îngrijorarea că eventuale lovituri americane ar putea avea efecte contrare, destabilizând și mai mult situația internă din Iran.

De asemenea, aliați regionali precum Arabia Saudită, Qatar, Oman și Egipt ar fi transmis Washingtonului îngrijorările lor legate de riscul unor represalii.

Între timp, directorul corporației nucleare de stat a Rusiei, Alexei Likhachev, a declarat că Moscova este pregătită să evacueze personalul de la centrala nucleară Bushehr „dacă va fi necesar”, potrivit agenției ruse de stat Tass.

Forțele Aeriene ale SUA au fost contactate pentru comentarii, însă până la acest moment nu au oferit un răspuns oficial.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:21 - Prăbușire pe piața de capital. Directorul Bursei din Indonezia a demisionat după un val de pierderi masive
15:09 - Ce se întâmplă cu medalia Anei Bărbosu. Avocatul a clarificat situația
15:04 - Trump pune Canada să plătească taxe de 50%
14:59 - Robotul Optimus 3 de la Tesla va arăta ca un om
14:53 - Lovituri în sudul Fâșiei Gaza. Armata israeliană anunță eliminarea a trei teroriști
14:41 - Plecare neașteptată în televiziune. A spus adio postului la care lucra de ani întregi

HAI România!

Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Telespectator mediocru între dezbatere și antichități. Minunata răutate feminină.
Telespectator mediocru între dezbatere și antichități. Minunata răutate feminină.

Proiecte speciale