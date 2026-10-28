Adrian Năstase spune că Rusia nu poate impune altor state europene limite privind opțiunile lor de securitate și avertizează că încercarea de refacere a influenței imperiale riscă să izoleze și mai mult Moscova. Într-o postare, fostul premier face o paralelă cu istoria imperiilor și invocă angajamentele internaționale asumate de Rusia, inclusiv față de România.

Năstase amintește o glumă din perioada comunistă, potrivit căreia Uniunea Sovietică se învecina „cu cine vrea ea”, și consideră că pretențiile actuale ale Kremlinului privind reorganizarea securității europene readuc în discuție aceeași logică a dominației.

El subliniază că istoria nu poate fi înghețată într-un moment favorabil unei mari puteri, iar statele aflate între imperii au propriile interese și drepturi suverane.

Fostul premier invocă Actul Final de la Helsinki, care consacră dreptul statelor de a participa sau nu la alianțe, și Tratatul politic româno-rus semnat la Moscova, la 4 iulie 2003, de Ion Iliescu și Vladimir Putin.

Potrivit lui Năstase, documentul reafirmă libertatea popoarelor de a-și decide statutul politic și mijloacele prin care își asigură securitatea, fără ingerințe externe.

El amintește că România a devenit membră NATO la 29 martie 2004, iar tratatul cu Rusia a intrat în vigoare la 27 august 2004. În acest context, opțiunea de securitate a României nu poate fi tratată ca o surpriză sau ca o decizie care ar fi necesitat aprobarea Moscovei.

Adrian Năstase afirmă că preocupările Rusiei privind perspectiva aderării Ucrainei la NATO pot fi înțelese, dar nu justifică agresiunea militară. În opinia sa, trecutul unei țări în cadrul unui imperiu sau al unei federații nu conferă fostei puteri dominante dreptul de a o controla în continuare.

Referindu-se la presupuse acțiuni de sabotaj pe teritoriul României, fostul premier amintește cazuri în care autoritățile au indicat posibile legături cu rețele coordonate din Rusia. El precizează că responsabilitățile individuale trebuie stabilite de justiție, dar avertizează că asemenea operațiuni sporesc neîncrederea și îngreunează normalizarea relațiilor.

În final, Năstase pledează pentru inițiative diplomatice și o pace durabilă. El consideră că o eventuală apropiere dintre Europa și Rusia va necesita respectarea angajamentelor și a suveranității statelor, concluzionând că teritoriile pot fi cucerite prin forță, însă încrederea nu.