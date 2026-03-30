Admitere la Politehnică. Specializările de top atrag cei mai mulți candidați, sunt și câte 12 liceeni pe loc

Concurență ridicată la preadmiterea universităților politehnice din România. Peste 6.000 de liceeni participă la sesiune, iar la unele specializări sunt până la 12 pe un loc.

Interesul pentru studiile inginerești se menține la un nivel ridicat în România, unde mii de liceeni încearcă să își asigure din timp un loc la facultate. În această perioadă, peste 6.000 de elevi participă la sesiunea de preadmitere organizată de universitățile politehnice, cu aproximativ trei luni înainte de examenul de bacalaureat.

Procedura le permite candidaților să fie evaluați anticipat, pe baza rezultatelor școlare și a dosarului academic, înaintea admiterii din vară.

Competiția este una intensă, în special la specializările de top. În unele cazuri, raportul ajunge la 12 candidați pentru un singur loc. Cele mai căutate domenii rămân Automatică și Calculatoare, unde s-au înscris aproximativ 1.600 de candidați, dar și Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, care a atras peste 1.300 de elevi.

Oferta educațională nu reușește să acopere cererea. De exemplu, anual sunt disponibile aproximativ 5.000 de locuri la buget și peste 1.000 cu taxă.

Procesul de selecție diferă în funcție de facultate. Unele instituții aleg candidații pe baza dosarului, în timp ce altele organizează examene scrise care durează aproximativ trei ore.

Pe lângă mediile din liceu, sunt luate în calcul și performanțele individuale, precum participarea la olimpiade sau concursuri.

„Li se cer, în primul rând, mediile din timpul liceului la diferite materii, în funcție de facultate, că poate la chimie e diferit față de energetică, și o serie de diplome, premii, dacă au fost la olimpiade sau la concursuri”, a declarat Răzvan Crăciunescu, prodecan la Politehnică, pentru Pro TV.

Pentru ocuparea unui loc finanțat de la buget, candidații trebuie să aibă rezultate foarte bune. În general, o medie peste 9 oferă șanse ridicate de admitere fără taxă.

Până în prezent, aproximativ 1.200 de dosare au fost validate în etapa online, iar alte 1.400 sunt în curs de evaluare.

În paralel cu procesul de selecție, studenții din anii terminali organizează activități de prezentare pentru liceeni. Aceștia oferă exemple practice și demonstrații din laboratoare, pentru a-i ajuta pe cei indeciși să înțeleagă mai bine cerințele și parcursul universitar.

Programele de licență din domeniul tehnic au, în general, o durată de patru ani, similară altor specializări precum dreptul sau științele militare.

După finalizarea etapei de preadmitere, următorul moment important este sesiunea din luna iulie, când are loc admiterea principală.

Atunci vor fi selectați candidații care nu au participat sau nu au fost admiși în etapa anticipată.