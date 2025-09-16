Ungaria va reintra în programul Visa Waiver, înaintea României. Problemele rezolvate de Viktor Orban

Ungaria va reintra, de la 30 septembrie, în programul Visa Waiver după ce guvernul condus de Viktor Orban a rezolvat problemele de securitate care au determinat administrația Trump să excludă inițial țara, potrivit secretarului Departamentului Securității Interne (DHS), Kristi Noem.

„Secretarul Departamentului Securității Interne (DHS), Kristi Noem, a anunțat că Ungaria își va recăpăta pe deplin statutul în cadrul Programului Visa Waiver, după finalizarea măsurilor luate pentru remedierea vulnerabilităților de securitate”, au anunțat autoritățile de la Washington.

În august 2023, Statele Unite au impus mai multe restricții Ungariei în Programul Visa Waiver. Ambasada americană la Budapesta a anunțat la acea vreme că perioada de valabilitate a autorizațiilor de călătorie electronice (ESTA) pentru cetățenii ungari scade de la doi ani la un an, iar intrarea în SUA va fi permisă o singură dată.

Matthew Miller, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, a explicat ulterior că „în 2011 guvernul ungar a lansat un proces simplificat de acordare a cetățeniei” și că „aproape 1 milion de persoane au dobândit cetățenia ungară prin acest program, înainte ca Ungaria să introducă verificarea completă a identității biometrice, în 2020”.

El a adăugat: „În perioada din 2011 până în 2020, programului i-au lipsit proceduri adecvate de a verifica identitățile solicitanților, înainte de a le permite să obțină cetățenia. Știm că au fost obținute în mod fraudulos pașapoarte ungare valide de către infractori și indivizi fără legătură cu Ungaria”.

Ministrul afacerilor externe și comerțului al Ungariei, Peter Szijjarto, a salutat ridicarea restricțiilor și a apreciat acest pas ca fiind o realizare „serioasă”.

„Dacă administrația Biden a făcut extrem de dificilă pentru unguri călătoria în Statele Unite, acest lucru s-a încheiat acum. După discuțiile dintre cele două guverne, toți cetățenii ungari vor fi incluși în programul de scutire de vize pentru SUA începând cu 30 septembrie”, a spus acesta.

Szijjarto a precizat că ESTA va permite cetățenilor maghiari să intre de mai multe ori în SUA pe o perioadă de doi ani, fără nicio altă autorizație, subliniind că reprezintă o nouă realizare de la inaugurarea președintelui Trump. „Astăzi, cooperarea nu înseamnă animozitate și predici, ci prietenie, respect reciproc și cooperare reușită”, a mai scris acesta.