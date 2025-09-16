Trump i-a dat șah lui Xi Jinping în Japonia, după seria de provocări din Marea Chinei

China a cerut marți Statelor Unite și Japoniei să retragă „cât mai repede” de pe teritoriul nipon sistemul american de lansatoare de rachete cu rază medie de acțiune Typhon, desfășurat pentru prima dată în Japonia cu ocazia exercițiilor militare comune Resolute Dragon.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, a declarat că această desfășurare a fost făcută „sfidând îngrijorările serioase” ale Beijingului și sub „acoperirea exercițiilor militare”.

„China își exprimă profunda nemulțumire și ferma sa opoziție”, a subliniat Lin Jian, cerând Tokyo și Washingtonului retragerea imediată a sistemului.

Sistemul Typhon este conceput pentru a lansa rachete cu o rază de acțiune de până la 480 de kilometri, ceea ce înseamnă că poate atinge coasta de est a Chinei din pozițiile din Japonia. Potrivit Beijingului, Typhon reprezintă o dublă amenințare:

poate slăbi capacitatea de descurajare nucleară a Chinei ,

oferă posibilitatea unor lovituri ofensive directe în imediata apropiere a teritoriului chinez.

Ministerul chinez de Externe a avertizat că desfășurarea sistemului „sporește riscul unei curse a înarmării și al unei confruntări militare în regiune” și constituie „o amenințare reală la securitatea strategică”.

Exercițiile militare americano-nipone Resolute Dragon au început pe 12 septembrie și vor dura până pe 25 septembrie 2025, conform Ministerului Apărării japonez. Scopul lor declarat este „întărirea capacităților de descurajare” ale Japoniei și Statelor Unite.

Forțele de autoapărare nipone au transmis agenției AFP că sistemul Typhon nu va fi utilizat pentru trageri reale în cadrul acestor manevre. Totuși, desfășurarea sa are un puternic mesaj politic și militar, adresat direct Chinei.

Media japoneze notează că sistemul ar urma să fie retras din Japonia după finalizarea exercițiilor, în care sunt implicate inclusiv nave de război și unități de aviație.

China a reacționat în mod similar și în trecut. În decembrie 2024, Beijingul a criticat dur anunțul Filipinelor privind intenția de a achiziționa sistemul Typhon, decizie privită ca o provocare în disputa asupra Mării Chinei de Sud.

În plus, armata americană a desfășurat Typhon și în nordul Filipinelor, la începutul anului 2024, în cadrul unor exerciții comune anuale, ceea ce a alimentat și mai mult tensiunile cu Beijingul.

Pentru China, prezența Typhon în Japonia și potențial în alte state asiatice semnalează o consolidare a poziției militare americane în regiune, percepută ca o încercare de încercuire strategică. Oficialii chinezi susțin că astfel de desfășurări:

amenință interesele legitime de securitate ale altor state ,

cresc riscul unor escaladări militare necontrolate ,

pot alimenta o cursă a înarmării în Asia de Est.

În schimb, Japonia și SUA argumentează că Typhon contribuie la consolidarea descurajării și la protecția aliaților în fața amenințărilor regionale.