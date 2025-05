Actualitate Adina Foldager, Adinish, la FOMO: „Cel mai important este să oferim încredere”







Vineri, 23 mai, a avut loc cea de-a treia zi de FOMO, The Festival of Modern Owners. Steven Bartlett, creatorul celui mai ascultat podcast de business din Europa, The Diary of a CEO, a fost una dintre vedeta evenimentului. El a avut unul dintre cele mai puternice momente ale zilei, a vorbit despre consistență, principii și muncă reală. A atins și subiecte importante pentru oamenii de afaceri, despre ceea ce se întâmplă în spatele cortinei, acolo unde nu se uită nimeni, dar unde se construiește reputația.

La Sala Luceafărul, din centrul orașului, una dintre locațiile de evenimente FOMO, Marius Moga a vorbit despre industria muzicală din prezent și unde se îndreaptă, care sunt trendurile. „Tehnologia mereu a fost lângă muzică și ceea ce înseamnă acum inteligența artificială ar trebui să ne facă viețile mai ușoare în această privință”. Marius Moga este cunoscut pentru activitatea sa ca producător muzical, compozitor, cântăreț și personalitate TV. „Există autotune, lumea îl folosește, însă nu e același lucru cu tool-urile de A, au alte scopuri în muzică”, subliniază el.

Situația artistului în afaceri

Un alt subiect atins de Marius Moga este relația cu publicul din punct de vedere al unei afaceri. „Dacă facem muzică, clienții noștri sunt publicul. Adică clientul tău e publicul și publicul nu e de un singur, de un singur fel. Sunt multe grupuri sociale, multe preferințe, dar o piesă poate să prindă la cea mai mare parte, dar niciodată la toată lumea, sau să prindă la foarte puțini”, explică artistul. El subliniază faptul că, în industria muzicală, există riscul de a deveni prea „modelat” după părerea publicului, după feedback.

„Trebuie să te asculți, nu întrebi oamenii cum li s-a părut piesa asta sau cum li s-a părut campania asta sau produsul. Trebuie să iei părerile în considerare cam în jumătate de măsură. Trebuie să faci asta, mai ales în zona creativă. Pentru că creația, de fapt, ce face? Că e în agenție, e în studio, creația încearcă să găsească un insight din societate care există deja, ceva ce se întâmplă, dar nu a zis-o nimeni perfect. Asta înseamnă, de fapt, să nimerești o campanie bună, o piesă bună, un produs bun”, a detaliat Marius Moga.

Ca un exemplu, el vorbește despre momentul în care a apărut iPod-ul de la Apple. „În același timp, era o firmă mare, din Asta, care producea fix același lucru, un player portabil pe care puteai să stochezi muzică. Diferența dintre cele două campanii este că Apple a ajuns să vândă miliarde de produse și ceilalți nu. Cei din compania asiatică spuneau că au primul device pe care poți să stochezi 5 GB de muzică. Apple a transmis că iPod-ul lor este primul device pe care poți să pui 1000 de melodii. E ceva ce eu sunt familiar. Da, am 1000 de melodii într-o jucărie, practic. Pe partea cealaltă, ce înseamnă 5 GB? Câte piese încap în 5 GB? Deci e o chestie de poziționare”, a explicat artistul.

Cum se construiește un brand de încredere

Tot la Sala Luceafărul a fost prezentă și Adina Foldager, fondatoarea brandului Adinish. Este vorba despre o afacere ce are în spate un concept scandinav dedicat părinților și copiilor. Produsele Adinish îmbină designul minimalist cu funcționalitatea, sunt produse premium pentru îngrijirea copiilor. Adina s-a născută în România, și-a continuat studiile în Germania, iar ulterior, s-a stabilit în Danemarca. În cadrul FOMO, ea a vorbit despre strategii de vânzări și despre curajul de a încerca.

„Sunt absolut convinsă că cel mai important lucru, cel puțin pentru noi, este să avem încredere și să oferim încredere”, subliniază Adina Foldager.

„Este foarte greu să vii cu ceva inovator în ziua de astăzi, ceva care să schimbe absolut totul. Brandurile, la cât de rapid reacționează publicul astăzi, astăzi pot fi, mâine nu pot fi, o secundă poate face diferența. Imediat, ei nu se mai identifică cu proiectul pe care îl ai tu. Și aici este vorba despre încredere. Ce încredere îi oferi tu clientului? În momentul în care eu implementez un nou brand sau aduc un nou produs pe piață, faptul că am o comunitate care are încredere în noi, face totul mult mai ușor”, a declarat antreprenoarea pe scena FOMO.

De asemenea, ea explică cum a ajutat-o foarte mult dialogul pe care l-a avut întotdeauna cu a sa comunitate. Însă, și în aceste situații există nuanțe, este Adina de părere. Pentru că felul în care comunici contează. Oamenii sunt atenți ce le spui și cum o faci.

„Când am pornit, produsele au fost primite cu un șoc de către publicul român. Unii erau nedumeriți de ce produsele pentru copii ajung să coste atât de mult și ne spuneau că în România le găsesc foarte ieftin. Însă, am venit către ei și le-am povestit despre materiale, despre calitatea lor, despre testele pe care le facem, despre certificările pe care le avem. Le-a povestit cum am lucrat eu în industria aceasta, ce cunoștințe am, le-am vorbit despre cum se fabrică un produs, despre ce este important. Am încercat să le ofer clienților din cunoștințele mele din industrie și astfel s-a creat brandul personal. Și astfel s-a ajuns ca oamenii să aibă încredere în noi”, adaugă apoi femeia de afaceri.

A treia zi de FOMO

La Sala Palatului, sesiunea a fost deschisă de Dain Walker, un antreprenor australian, strateg de brand și creator de conținut, cunoscut pentru expertiza sa în construirea de branduri puternice și pentru prezența activă în mediul online. El a început cu un workshop interactiv despre branding și poziționare. „Dacă încerci să te amesteci în mulțime, vei fi trecut cu vederea. Încearcă să te conectezi cu ce e ciudat sau diferit la tine,” a transmis el publicului FOMO.

Simon Squibb care a vorbit despre cum visele pot deveni adevărate planuri atunci când există încredere. Squibb este un este un antreprenor britanic, investitor și autor, cunoscut pentru povestea sa inspirațională și angajamentul de a ajuta 10 milioane de oameni să-și înceapă propriile afaceri. A început să dezvolte business-uri încă de la 15 ani, și a fondat 19 companii de-a lungul carierei sale.

Biletele pentru FOMO 2026 sunt deja disponibile la prețul de 89 de euro. The Festival Of Modern Owners este un eveniment prezentat de George. Primul banking inteligent, o inovație BCR, și susținut de Aqua Carpatica, Regina Maria și Bog’Art.