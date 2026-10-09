Deși importurile de gaze naturale din Rusia către Uniunea Europeană au consemnat o ușoară creștere în prima parte a anului 2026, această evoluție este una temporară și are loc în plin proces de eliminare definitivă a surselor energetice rusești. Informațiile reies dintr-o analiză detaliată realizată de Stopfals.md, care arată că ponderea Moscovei în livrările totale de gaze către blocul comunitar a scăzut drastic de la 45% în anul 2021 la aproximativ 12%, conform radiomoldova.md.

În paralel, Uniunea Europeană a stabilit un calendar ferm pentru stoparea completă a dependenței energetice de Rusia. Aceeași analiză combate dezinformările privind achizițiile Republicii Moldova, demonstrând că Chișinăul nu cumpără gaz rusesc prin intermediari și că tarifele mai mici din Ucraina se datorează producției proprii și intervenției statului.

Înainte de declanșarea războiului din Ucraina, în anul 2021, Uniunea Europeană importa anual în jur de 152 de miliarde de metri cubi de gaz rusesc. La acel moment, Rusia reprezenta principalul partener extern pe piața energetică europeană.

Răspunsul statelor europene a fost reorientarea rapidă către parteneri alternativi și reducerea treptată a achizițiilor de la Gazprom. Astfel, volumele au coborât la circa 80 de miliarde de metri cubi în 2022, ajungând la doar 36 de miliarde de metri cubi în 2025.

„Așadar, în 2025 volumul importurilor s-a redus de peste patru ori față de 2021, iar Rusia nu mai deține poziția dominantă pe care o avea în aprovizionarea pieței europene”, se arată în analiza Stopfals.md.

Pe parcursul anului 2026 s-a înregistrat o ajustare pe termen scurt a livrărilor. Gazul transportat prin conducte a crescut cu aproximativ 7% comparativ cu perioada similară a anului trecut, în timp ce importurile de gaz natural lichefiat au urcat cu 11%.

Această evoluție este explicată prin introducerea viitoarelor restricții comunitare. O serie de companii au decis să devanseze livrările în baza contractelor pe termen lung aflate încă în derulare, înainte ca regulile mai severe să intre în vigoare.

Reglementările europene adoptate în ianuarie 2026 prevăd oprirea completă a importurilor de gaz natural lichefiat rusesc până la finalul anului 2026. În ceea ce privește gazul livrat prin conducte, termenul limită este noiembrie 2027, fiind prevăzute perioade de tranziție pentru acordurile existente.

„Volumul majorat de gaz rusesc care a intrat în Uniunea Europeană în prima parte a anului 2026 nu reprezintă o revenire la dependența de Moscova”, notează analiza.

În locul resurselor din Rusia, Norvegia a preluat rolul de principal furnizor de gaze al blocului comunitar, iar achizițiile de gaz natural lichefiat din Statele Unite au cunoscut o expansiune majoră. Livrările americane au crescut de la 18,9 miliarde de metri cubi în 2021 la 75,6 miliarde în 2025, în timp ce Norvegia a urcat livrările de la 79,5 la 89,3 miliarde de metri cubi.

Analiștii precizează de asemenea că descarcarea gazului natural lichefiat rusesc într-un port din Europa nu înseamnă că resursele sunt consumat local, piața fiind interconectată la nivel transfrontalier.

Analiza infirmă speculațiile potrivit cărora Republica Moldova ar cumpăra gaz rusesc la prețuri umflate prin intermediari. Aprovizionarea țării se face prin infrastructura regională conectată la rețeaua europeană. Reprezentanții SA Energocom au clarificat că în regiune nu există rute funcționale care să permită o astfel de livrare în afara normelor europene și a regulilor de tranzit.

La rândul lor, oficialii de la Chișinău au dezmințit aceste acuzații. „Pur și simplu nu există suficiente gaze rusești care să poată ajunge în Moldova din țările europene, iar aceste cifre contrazic manipulările partidelor pro-ruse din Moldova”, a declarat Ministerul Energiei, citat de Stopfals.md.

Acuzațiile privind faptul că moldovenii ar plăti cel mai scump gaz din Europa nu sunt susținute de datele statistice comparabile. Lipsită de rezerve proprii de gaze, Republica Moldova trebuie să importe integral necesarul de consum pentru malul drept al Nistrului, ceea ce face ca prețul final să fie strâns legat de fluctuațiile piețelor internaționale.

Ajustarea tarifelor reglementate de ANRE de la 1 septembrie 2026 a fost cauzată de creșterea prețurilor de achiziție, pe fondul volatilității de pe burse, pregătirilor pentru sezonul rece și cererii ridicate de gaz natural lichefiat, la care se adaugă tarifele de logistică și transport.

Comparația directă între tariful din Republica Moldova și cel din Ucraina, unde populația plătește echivalentul a aproximativ 3,2 lei moldovenești pe metrul cub, nu este relevantă din punct de vedere economic. Ucraina își acoperă între 80% și 85% din necesar din producția internă, extrăgând 17 miliarde de metri cubi în 2025 și importând doar 4,6 miliarde.

„În contrapondere, R. Moldova nu dispune de zăcăminte de gaze naturale și este dependentă în proporție de 100% de importuri”, se arată în analiza Stopfals.md.

În plus, în Ucraina funcționează un moratoriu introdus pe perioada războiului care menține tarifele la nivelul din anul 2022. „Tariful de 7,96 hrivne/m³ nu reflectă prețul curent al gazului pe piața internațională și nici costul integral al aprovizionării. Este un tarif reglementat într-un context excepțional”, explică analiza.

Majorarea punctuală a importurilor din 2026 nu indică o reluare a dependenței energetice de Moscova. În ansamblu, volumele rusești rămân sub un sfert din nivelul înregistrat în 2021.

„Da, Europa a cumpărat recent ceva mai mult gaz natural lichefiat rusesc. Dar, în același timp, importurile rusești sunt la mai puțin de un sfert din nivelul din 2021, ponderea Rusiei a coborât de la 45% la circa 12%, iar UE a adoptat deja calendarul juridic pentru eliminarea completă a acestor importuri.”

Sursa citată amintește de asemenea că renunțarea la gazul rusesc de către Republica Moldova nu a fost o decizie voluntară inițială, ci a survenit după ce Gazprom a încălcat contractul în toamna anului 2022 și a tăiat livrările, obligând Chișinăul să își caute alternative pe piețele internaționale.