Actriţa June Lockhart, celebra mamă din „Lassie” şi „Lost in Space”, a murit la 100 de ani

Actrița June Lockhart, celebră în anii 1950 și 1960 pentru rolurile din „Lost in Space”, „Lassie” și „Meet Me in St. Louis”, a murit pe 23 octombrie, la vârsta de 100 de ani, în Santa Monica, California, din cauze naturale, potrivit Variety.

Lockhart a murit joi, din cauze naturale, la locuința sa din Santa Monica, a anunțat sâmbătă purtătorul de cuvânt al familiei, Lyle Gregory, prieten apropiat al actriței de peste 40 de ani.

„A fost foarte fericită până la sfârșit, citind zilnic New York Times și LA Times. Era foarte important pentru ea să rămână la curent cu știrile zilei”, a spus el, potrivit NPR.

Lockhart s-a făcut remarcată prin rolul Ruth Martin, mama adoptivă a lui Timmy, în serialul „Lassie”, difuzat de CBS între anii 1958 și 1964. Ulterior, Lockhart a interpretat rolul dr. Maureen Robinson în serialul „Lost in Space”, difuzat de CBS între 1965 și 1968, jucând o biochimistă talentată și o mamă devotată a trei copii, care ajunge izolată în spațiu alături de familie.

De-a lungul unei cariere de aproape opt decenii, Lockhart a jucat în zeci de filme și seriale până la vârsta de 80 de ani, având roluri în producții precum „Petticoat Junction”, „General Hospital” și „Beverly Hills 90210”, dar și apariții ca invitată în „The Beverly Hillbillies”, „Happy Days”, „Full House”, „Roseanne” și „Grey’s Anatomy”.

RIP to the legendary June Lockhart who played Felicia's grandmother Mariah Ramirez on #GH. pic.twitter.com/LdH8wuLYkF — HML (@TxCatholicMama) October 25, 2025

Fiica actorului Gene Lockhart și a actriței Kathleen Lockhart, s-a născut în New York în 1925. A debutat în cinema la vârsta de 13 ani, jucând alături de părinții ei în filmul lui Edwin L. Marin din 1939, „A Christmas Carol”, unde a interpretat rolul Belindei Cratchit. După rolul care i-a adus faima, a apărut în filme precum „All This, and Heaven Too”, „Meet Me in St. Louis”, „The Yearling” și „Sergeant York”.

A fost nominalizată la două premii Emmy, inclusiv pentru cea mai bună actriță în rol principal într-un serial dramatic, pentru interpretarea sa din „Lassie”. De asemenea, a primit două stele pe Hollywood Walk of Fame, una pentru filme și una pentru seriale.